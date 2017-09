Les Fêtes Renaissance du Roi de l'Oiseau se poursuivent encore ce dimanche au Puy-en-Velay. Les festivités qui restent un lieu de rendez-vous privilégié pour les jeunes de la ville.

Comme tous les ans, les Fêtes Renaissance du Roi de l'Oiseau attirent du monde au Puy-en-Velay (Haute-Loire), avec les spectacles équestres, le stands de tir-à-l'arc, etc. Sans oublier les costumes, à la dernière mode XVIe siècle. Plus de 100.000 personnes sont attendues pour cette 32e édition. Et dans le public, beaucoup de jeunes du Puy, comme Paul, 15 ans, qui, pourtant préfère le foot à l'Histoire : "C'est vrai mais bon, c'est marrant, il faut y aller au moins une fois pour voir. C'est convivial, il faut y aller à plusieurs et puis on rigole bien."

""C'est notre rendez-vous au Puy-en-Velay"

Parmi les collégiens et les lycéens costumés, beaucoup venaient avec leurs parents quand ils étaient plus jeunes. Dorénavant, Marie, 14 ans, vient avec ses copines : "On ne regarde plus les spectacles de chevaliers, on les a déjà vus trente fois. Quand on était petits, on voulait tous être des princes ou des princesses. Maintenant, on vient juste pour se balader."

Beaucoup de jeunes du Puy-en-Velay venaient déjà avec leurs parents voir les spectacles des Fêtes Renaissance. © Radio France - Thomas Schonheere

Venir en groupe, c'est aussi ce que préfère les étudiants, que l'on croise souvent avec un verre d'hypocras, une boisson médiévale à base de vin et de miel. "On passe notre été au bord de la mer avec des festivals tout à fait normaux, explique Thomas, en BTS au Puy-en-Velay. Mais le Roi de l'Oiseau, c'est notre rendez-vous au Puy-en-Velay, pour tous les jeunes d'ici." "Et puis on retrouve d'anciennes connaissances, des gens avec qui on était au collège ou au lycée", ajoute Clément, un ami de Thomas.

Le Roi de l'Oiseau, les jeunes du Puy-en-Velay y viennent en groupe. © Radio France - Thomas Schonheere

Ringard, le Roi de l'Oiseau ? Jamais ! Copier

