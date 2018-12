Riom : la dernière séance du Lux

Lux, le cinéma art et essai de Riom vit ses dernières heures.Une dernière séance est organisée ce 1er décembre en présence de Jean-François Stévenin qui présentera deux de ses films.

Riom, France

Nostalgique mais pas triste. Patrick Christophe, le gérant du Lux quittera son cinéma avec le sentiment d'une vie bien remplie. "Depuis 23 ans, j'y suis tous les jours pratiquement, même la nuit, avoue-t-il. Quand on avait des séances, comme le Titanic j'étais bien obligé de garder mes enfants dans le bureau. A l'époque on affichait complet avec plus de 1000 entrées dans la journée. C'était pas mal pour une salle de 170 places." Les lumières du Lux éteintes Patrick Christophe n'abandonne pas le cinéma pour autant. Il est déjà engagé dans l'équipe de l'Arcadia, le nouveau cinéma construit dans les Jardins de la Culture.

Patrick CHRISTOPHE, le gérant du Lux, Dominique BONNET et Michel BOURRELIER du Ciné Club © Radio France - Claudie HAMON

Séance émotion tout de même ce soir pour le Ciné Club qui est né au Lux, il y a dix ans. "Nous sommes très reconnaissants à Patrick Christophe qui nous a suivi dans toutes nos fantaisies. Ça restera le berceau du Ciné Club, même si on continue à l'Arcadia, poursuit Dominique Bonnet, responsable du Ciné Club."

L'Arcadia ouvre au public le 19 décembre © Radio France - Claudie Hamon

Le nouveau cinéma Arcadia ouvre au public le 19 décembre, après une inauguration officielle le 15 décembre. Si vous êtes nostalgique, les fauteuils bleus du Lux seront bientôt vendus au public.

Les deux films de Jean-François Stévenin présentés ce samedi soir, sont "Double messieurs" à 18h et "Mischka" à 21h30. Des séances entrecoupées d'un repas au BHV 2.0.