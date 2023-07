Risque d'incendie : pas de feux d'artifice cet été à Saint-Georges-de-Didonne, mais un spectacle de drones

A Saint-Georges-de-Didonne, un spectacle de drones va prendre la place cet été aux deux feux d'artifice habituellement proposés. Avec une sécheresse de plus en plus présente, les risques d'incendie, eux, sont de plus-en-plus importants. L'été dernier, en Charente-Maritime, à l'intérieur des terres, tous les feux d'artifice avaient été annulés sur arrêté préfectoral. L'été 2022, caniculaire laisse place à un début d'été 2023, chaud et relativement sec, mais certaines communes ont décidé d'abandonner les feux d'artifice avec des risques d'incendies trop grands sur leur commune.

C'est le cas à Saint-Georges-de-Didonne. En début d'année, le conseil municipal s'est prononcé pour un spectacle de drones à la place des feux d'artifice traditionnels. Pour le maire, François Richaud :

"On avait aussi pensé à un spectacle d'eau sur l'océan"

"Cela fait évidemment bizarre de se dire que l'on abandonne un spectacle pyrotechnique proposé depuis des dizaines d'années, mais il faut se rendre à l'évidence, là on l'on tire le feu d'artifice habituellement, il y a un massif forestier à proximité directe, avec des maisons dans le secteur. On ne peut plus prendre le risque de départ d'incendie, et il fallait prendre une décision responsable. On avait envisagé un spectacle d'eau, sur l'océan, mais c'est finalement le spectacle de drones qui a été retenu. Par contre, avec un show de 15 minutes à 30 000 euros environ, au lieu de tirer deux feux d'artifice, un à la mi-juillet, et l'autre au 15 août, il n'y aura qu'un spectacle de drones à la mi-août."

Ce type de spectacle est de plus-en-plus proposé, à Bordeaux à la fête du vin, en Chine, mais aussi aux Etats-Unis pour la fête nationale. Un show qui techniquement, est assez impressionnant.

D'autres communes de Charente-Maritime, s'interrogent aussi sur la nécessité de poursuivre cette habitude des feux d'artifice l'été, mais pas pour les risques d'incendie. A Saint-Trojan, la maire Marie José Villautreix le confesse.

"Je crois que cela n'est plus écologiquement responsable ce type de spectacle. C'est beaucoup d'argent qui part en fumée, avec un impact sur l'environnement. Les gens ne sont peut-être pas prêts à çà aujourd'hui, mais il faut que les mentalités changent à ce sujet. Je crois que ce serait une bonne chose."

Les artificiers eux s'inquiètent. Pour le moment l'impact est limité, mais pour David Proteau, directeur artistique de spectacle pyrotechnique, notamment du feu d'artifice de La Rochelle :

"Il ne faut pas non que les feux à l'intérieur des terres soient systématiquement annulés. Cela n'a pas de sens. L'été dernier, plusieurs communes tiraient des feux dans des champs où il n'y avait plus de cultures, et très loin de zones boisées, il faut faire du cas par cas. Après, on est responsables, si il y a un danger, bien sûr il ne faut pas prendre de risques."