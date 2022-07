Risque incendie : pas de feu d'artifice du 14 juillet à Nîmes

Il y aura peut-être un peu de frustration, mais la décision semble la plus sage, la plus raisonnable. Le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, annule le feu d'artifice du 14 juillet, qui devait être tiré depuis les jardins de la Fontaine. Compte tenu des nombreux départs de feu qui ont eu lieu ces dernières 48 heures dans le département, et en raison de la forte mobilisation en cours des effectifs et moyens de lutte contre les incendies, la Préfecture du Gard vient de prendre un arrêté interdisant l’accès à tous les massifs forestiers du département.



A Nîmes, l'arrêté de la Préfecture a aussi d'autres conséquences directes pour le grand public : plusieurs fermetures d'espaces naturels de la ville. Les zones concernées par l’interdiction :Terres de Rouvières, Bois des Espeisses, Mas d’Escattes, Clos Gaillard, Les Lauzières, les massifs forestiers autour du Golf de Vacquerolles et la partie sud boisée du Domaine de la Bastide.

La présence des personnes et toute autre forme de circulation y compris piétonne est donc interdite.



Cette interdiction ne s’applique pas :

- aux personnes chargées d’une mission de service public justifiant leur présence dans le massif forestier ;

- aux propriétaires ou locataires, leurs ascendants et descendants, pour accéder à leur propriété ou à leur bien ;

- aux prestataires de service ou de travaux justifiant la nécessité de leur présence dans le massif.



Les infractions au présent arrêté sont passibles d’une amende de 750 euros. A noter que les routes ouvertes à la circulation publique qui traversent les forêts et garrigues, restent ouvertes à la circulation sauf si elles sont réservées à la circulation des secours.

Pour rappel, l’usage de flamme ou comportement dangereux (barbecue, cigarette, utilisation d’outils susceptibles de générer des étincelles...) est interdit du 15 juin au 15 septembre de chaque année.



« Les circonstances actuelles, avec le risque majeur de nouveaux départs de feu, nous obligent à la prudence et à la responsabilité et je sais que les Nîmois, qui sont très attachés à cet évènement festif, le comprendront aisément » déclare Jean-Paul Fournier, Maire de Nîmes (communiqué)