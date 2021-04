Risque sanitaire : les premières pistes de l'organisation du Festival d'Avignon 2021

La 75e édition du Festival d'Avignon se prépare : dès le 5 juillet, les troupes de théâtre devraient se produire devant les festivaliers. Les organisateurs doivent cependant composer avec les contraintes du calendrier de déconfinement, pour les manifestations In et Off.

Cette semaine, le président Emmanuel Macron a lancé son calendrier de déconfinement : avec une levée du couvre-feu le 30 juin et l'autorisation des manifestions culturelles, le 75e Festival d'Avignon aura bien lieu à partir du 5 juillet 2021. Pourtant, les conditions d'accueil des festivaliers restent floues, en pleine pandémie de coronavirus. Les gérants du festival, In et Off, s'organisent autour de différents scénarios.

In : Présentation de passeport sanitaire

Si vous avez prévu de vous rendre au festival "In", une piste privilégiée : la présentation d'un passeport sanitaire. Selon les premières hypothèses, il pourrait s'agir d'une preuve de double vaccination contre le Covid-19, ou bien un test PCR récent à présenter avant la billetterie.

"Comme pour Vigipirate, nous devons nous préparer à attendre un peu plus, et subir un petit contrôle pour atteindre les spectacles." explique Paul Rondin, directeur délégué du Festival d'Avignon. "En revanche, selon les déclarations du président, le checkpoint ne devrait avoir lieu qu'à la Cour d'Honneur : c'est notre seul événement rassemblant plus de mille personnes" ajoute Paul Rondin.

Off : Distanciation sociale

Pour le "Off", il est plus compliqué d'établir un contrôle régulier, avec plusieurs milliers de festivaliers répartis dans des dizaines de théâtres. L'entrée devrait être régulée par les établissements eux-mêmes : Alain Timar prépare en ce moment son théâtre des Halles.

"Donner le droit de passage me gêne dans la conscience du théâtre, un endroit ouvert et libre. _Je comprends l'idée de contrôle sanitaire, mais nous n'assurerons que la distanciation sociale_. Imaginez que des personnes sans smartphone, ayant perdu leur papier mais de bonne foi, veuillent regarder un spectacle ? Je ne pourrai que les accueillir."

Passeport sanitaire ou simple distanciation dans les salles... tous ces scénarios sont soumis à une condition : que les chiffres du Covid-19 n'explosent pas en Vaucluse d'ici le 5 Juillet.