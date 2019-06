Rita Largillier, Super Mamie Côte d'Azur, élue Super Mamie France 2019 à Belfort

Belfort, France

Rita Largillier ne peut retenir ses larmes. A 64 ans, cette infirmière à la retraite, nordiste d'origine (née à Armentières) et exilée dans les Alpes-Maritimes à Menton, a remporté ce dimanche le titre de Super Mamie France 2019.

Avec son écharpe de Super Côte d'Azur, cette grand-mère de 3 enfants, grand-mère de 9 petits-enfants et arrière grand-mère de 3 petites filles, devance les 12 autres candidates en lice. Rita Largillier a certainement séduit le jury (composé notamment de Danièle Gilbert, Douchka ou encore La Compagnie Créole) avec son poème en hommage à son papa mineur de fond.

"C'est l'apothéose pour moi" - Rita Largillier, Super Mamie France 2019

Rita Largillier entourée par toute sa famille © Radio France - Hervé Blanchard

La sexagénaire vit ce sacre de Super Mamie France comme une revanche sur la vie, sur sa vie"C'est l'apothéose pour moi. C'est le bonheur sublime même, moi fille de coron qui arrive là dans le Sud. Et avec mon chemin de vie, j'ai perdu mon père, mon frère et surtout ma fille. Et tout ça avec 5 générations. Depuis l'âge de 33 ans, toute seule, à trimer, à travailler pour les nourrir. Et je continue de travailler à mi-temps comme infirmière pour aider mes amis. Comme je l'ai dit dans mon poème, on gagne sa vie à la sueur de son front et aujourd'hui, ma mission est accomplie. Ce titre de Super Mamie, c'est pour ma fille Aurore qui est partie, je laisse mon sac à dos avec toutes mes emmerdes (sic) et aujourd'hui je vis ! " Le cri du coeur de Rita Largillier qui n'oublie pas de rappeler que toutes les Super Mamies inscrites à cette finale sont aussi gagnantes "On a vécu une osmose de coeur".

Voilà qui devrait consoler Patricia Bédier Le Marec, la Super Mamie du Territoire de Belfort, arrière grand-mère à 63 ans, bénévole au FIMU et aux Eurockéennes.

Du côté des supporteurs, la palme revient au fan club d'Annie, 75 ans, doyenne de la finale. La Super Mamie Bouches-du-Rhône remporte le prix du public. Il faut dire qu'elle n'a pas manqué de soutien