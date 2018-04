Samedi 7 avril et dimanche 8 avril, Rive-de-Gier reçoit l'exposition de Lego "Brique de Gier" à la salle Jean Dasté. Cet événement est organisé par l'association LUG'est. Une réplique de l'hôtel de ville de Rive-de-Gier en petites briques sera présentée.

Rive-de-Gier, France

Rive-de-Gier et l'association LUG'est proposent une exposition 100% Lego samedi 7 mars et dimanche 8 mars. L'événement va se dérouler à la salle Jean Dasté. Pour cette occasion la maire a commandé la réplique de l'hôtel de ville en petites briques. Le bâtiment a été construit par trois personnes et a nécessité 50 heures de travail.

Des Lego venus de toutes l'Europe

L’hôtel de ville est composé de 12.000 Lego. Il mesure 153 cm de long pour 26 de large et 50 de haut. Les briques qui composent l'hôtel de ville de Rive-de-Gier viennent du Danemark (siège de la marque Lego) mais pas seulement. Plusieurs commandes ont été effectuées à travers l'Europe, chez des particuliers, afin de rassembler toutes les pièces nécessaires. Bertrand Fatisson qui fait partie des constructeurs de la mairie admet "que le résultat final n'est pas exactement identique à la vraie mairie, parce les angles des ailes ne sont pas droits, mais c'est très difficile de faire un arrondi en Lego."

Une mairie en Lego qui coute 1.800 euros

Corinne Dotto, adjointe à la culture de la marie de Rive-de-Gier est emballée par le projet "c'est un monument symbolique de la ville, et l'idée est assez originale. C’est pour ça qu’on est contents d’accueillir cet événement ". L'élue pourra profiter de la création très longtemps puisque la mairie l'a achetée pour 1.800 euros. L'exposition propose également une œuvre "rétro-futuriste" qui représente Paris et qui a été créée avec 1 million de Lego.

Infos pratiques

Horaire: L'exposition est visible entre 13h00 et 18h00 samedi; entre 10h00 et 17h00 dimanche

Tarifs: 2 euros pour les moins de 18 ans et 3 euros pour les adultes. Gratuit pour les moins de 5 ans