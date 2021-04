Amiens a son théâtre de marionnettes Ches Cabotants avec le célèbre Lafleur. Rivery, près d'Amiens, a désormais son "Centre National de la Marionnette". La compagnie "Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes" vient de recevoir un label décerné par le Directeur Général de la Création artistique nationale.

Il reconnaît l’excellence artistique de la compagnie amiénoise qui depuis 2008, accueille des artistes locaux, nationaux, et internationaux et les aide à produire leurs spectacles : « Il s’agit également d’une reconnaissance pour le travail important que vous effectuez au bénéfice du secteur de la marionnette, en contribuant à la structuration de la filière professionnelle à l’échelle territoriale et nationale », Christopher Miles, Directeur Général de la Création artistique nationale.

Résidence pour artistes, lieu de répétitions, formations, ateliers, lieu de compagnonnage, "Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes" est une maison d'artistes. Des marionnettes y sont également construites, des pièces uniques. En dix ans, plus de 200 marionnettes y ont été produites.

Ce label est une façon plus sûre de transmettre ce qui a été fait et construit

"Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes" œuvre à une meilleure reconnaissance des arts de la marionnette. Elle aide des compagnies à créer des spectacles au quatre coins du monde. En 2002, la compagnie a créé «Marionnettes en Chemins», une série de spectacles dans les zones rurales des Hauts-de-France.

Ce label "Centre National de la Marionnette" est donc une grande reconnaissance pour sa directrice, Sylvie Baillon, à la tête de la compagnie depuis 1991 : "Ce label est une façon plus sûre de transmettre ce qui a été fait et construit, c'était mon souci principal car ce lieu est l'histoire d'une vie. Nous sommes très contents ! ça va permettre d'entrer plus facilement dans la production et l'aide à des compagnies grâce aux subventions de la région, des départements de la Somme et de l'Oise".

Ce label permet à la compagnie d'être subventionnée à hauteur de la moitié de ses dépenses en un an. Loin d'être un seul titre honorifique, le label "Centre National de la Marionnette" est aussi un moyen de renforcer le secteur : formation, transmission, professionnalisation, conditions économique de la création, construction des relations aux publics, et sa structuration à plusieurs échelles, locale jusqu’à l’international.