Rivières de l'Ouest, la nouvelle destination touristique créée par trois départements dont la Mayenne

Les départements de la Mayenne, du Maine-et-Loire et de la Sarthe unissent leurs forces pour créer une nouvelle destination touristique :les Rivières de l'Ouest.

Un parcours fluvestre : activités fluviales, randonnées vélos et pédestres pour la détente et pour découvrir les plus beaux sites de la région. Les Rivières de l'Ouest, ce sont 4 cours d'eau, la Mayenne, la Sarthe, la Maine et l'Oudon.

280 km au total, ce qui constitue le plus grand ensemble de rivières navigables de France, la 2ème destination fluviale française en nombre de kilomètres derrière le Canal de Nantes à Brest et devant le Canal de Bourgogne et le Canal du Midi.