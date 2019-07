Roanne Plage, un succès qui ne se dément pas

Roanne, France

Les enfants font des pâtés de sable, jouent avec les jets d'eau ou grimpent sur l'araignée, pendant que les parents et grands-parents bouquinent dans leur transat. Les week-ends, mais surtout en semaine, environ180 personnes viennent profiter des jeux et de l'esprit de vacances de Roanne Plage.

Il est possible d'emprunter au petit cabanon de la mairie des pelles, des râteaux, des ballons, des transats ou encore des jeux de société. Le tout gratuitement. Ponctuellement, des ateliers sportifs et ludiques et même des concerts sont organisés et ouverts à tous.

Les enfants peuvent grimper sur l'araignée. © Radio France - Guillemette Franquet

Enfants, ados et grands-parents conquis

Ici, Marie se sent en vacances. Cette grand-mère vient tous les jours retrouver ses amies, à sa table préférée bien à l'ombre. Marie sourit : "Roanne Plage, c'est ma résidence secondaire ! On est en HLM, on n'habite pas très loin, on est seules et ça nous passe le temps ! On est bien ici". Marie aime tellement Roanne Plage qu'elle y a même soufflé ses 75 bougies cette semaine, avec ses copines.

A 9 ans et demi, Gabin vient souvent à Roanne Plage quand il passe ses vacances chez Mamie : "Il y a plein de trucs à faire pour s'amuser et c'est vachement cool ! On peut se baigner avec les jets d'eau, faire des châteaux de sable ou jouer aux échecs".

Même les ados y trouvent leur compte. Au City Stade, les jeunes sportifs viennent taper dans le ballon sur le terrain de foot et de basket. Aujourd'hui, c'est foot pour Téo : "C'est ma passion ! Mais quand il n'y a pas de vent, je joue aussi au ping-pong. C'est un lieu de rendez-vous ici !". Téo repart jouer avec ses amis et cousins : "On va jouer toute l'après-midi, là !".