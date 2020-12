Robert Hossein est mort à l'âge de 93 ans. Ce monstre sacré du théâtre avait un lien très fort avec la ville de Lourdes et les sanctuaires. En 2011, il y a crée le spectacle "Une femme nommée Marie" qui a attiré plus de 25000 personnes.

Robert Hossein et Lourdes : une histoire d'amour et de foi

Robert Hossein l'a dit à plusieurs reprise. En venant à Lourdes, il a connu une révélation. Il est dans les Pyrénées lors de l'été 2010. Sur l'esplanade du Rosaire, il est bouleversé par le lieu et par la foule des pèlerins. En à peine un an, il va convaincre toutes les autorités, civiles et religieuses, de créer un spectacle dans les sanctuaires. Le 13 août 2011, il fait donner sur de gigantesques plateaux montés sur le parvis de la basilique du Rosaire le spectacle "Une femme nommée Marie", avec des centaines de figurants et devant plus de 25000 spectateurs massés sur l'esplanade. Un spectacle gratuit, retransmis en 3D à la Télévision et disponible encore sur DVD ; une grande fresque "hosseinienne" durant laquelle Marie raconte la vie de Jésus à Bernadette Soubirous enfant.