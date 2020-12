Robert Hossein était le président d'honneur du Refuge de l'arche de Château-Gontier-sur-Mayenne

Le comédien, réalisateur et directeur de théâtre Robert Hossein est décédé ce jeudi à l'âge de 93 ans. Le metteur en scène était depuis 2004 président d'honneur du Refuge de l'arche de Château-Gontier-sur-Mayenne.

S'il n'est jamais venu au Refuge de l'arche en Mayenne, Robert Hossein avait tissé une longue histoire d'amitié avec son fondateur, Christian Huchedé. Les deux hommes se sont rencontrés à Paris il y a une trentaine d'années lors d'un Noël des Animaux, organisé par le fondation Brigitte Bardot.

"Nous y tenions un stand pour le refuge, et Robert Hossein était très sensible à la cause animale", réagit Christian Huchedé. Une autre figure du Refuge de l'arche, Mylène Demongeot, marraine du site, qui vit en Mayenne depuis dix ans, était aussi une proche de cet immense comédien. Le 15 décembre 2017, Robert Hossein avait assisté à la remise des insignes de Chevalier de la Légion d'Honneur à l'actrice.