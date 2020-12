Robert Hossein, la voix de la crèche vivante de Saint-Hilaire-du-Harcouët

La crèche vivante de Saint-Hilaire-du-Harcouët, c'est une institution née dans les années 1980, grâce au dynamisme de Patrice Deniau. Et chaque année, le metteur en scène recherchait une célébrité pour lire le texte diffusé durant le spectacle. Parmi les stars qui ont répondu favorablement, on peu citer Alain Delon, Marianne Chazel, Johnny Halliday ou encore Alain Souchon. Et en 1992, c'est Robert Hossein qui acceptait de prêter sa voix.

Il m'avait dit merci comme si je lui avais rendu service...

"Je lui avait écrit directement pour lui expliquer le projet et quelques jours plus tard son attachée de presse m'a répondu en m'indiquant que Robert était emballé par l'idée et disponible", se rappelle Patrice Deniau. L'enregistrement aura lieu quelques temps plus tard, le 19 novembre 1992, dans un studio parisien. "Ca a été un grand moment car _c'est quelqu'un qui avait du charisme, et que j'ai senti habité_. On était sous une forme de charme. Il était arrivé avec une demi-heure de retard, ce qui a fait monter l'adrénaline. Il avait été formidable dans la lecture. A la fin, il est venu me voir en me prenant par la main pour me dire merci comme si je lui avais rendu service alors que c'est lui qui m'avait aidé".