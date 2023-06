Roberto Rébora : l'artiste Mexicain expose en Touraine

Les œuvres de Roberto Rébora seront exposées à Savonnières vendredi, samedi et dimanche

Après 35 années de travail artistique ininterrompu où fait marquant : la totalité de sa production est vendue et appartient à des collections privées et publiques.

Cette résidence, aux Ateliers de la Morinerie, à Saint Pierre des Corps, en Indre et Loire est la première étape d’un projet d’envergure visant à promouvoir son œuvre en France, puis en Europe.

Les Ateliers de la Morinerie, véritable residences d'artistes et d'artisans en Touraine © Radio France - Nicolas Bedin

L’ artiste décrit son expérience en territoire français comme une épopée céleste, qui lui permet de s’extraire des contingences matérielles de son pays d’origine, le Mexique. À 60 ans, il a pris le risque de se lancer dans cette expérience pour conquérir comme un peintre débutant, se libérant ainsi de sa notoriété et de son confort habituel.

Les œuvres de Roberto Rébora dans son atelier de Saint-Pierre-des-Corps © Radio France - Nicolas Bedin

Roberto Rébora nous apporte une vision, critique et délicate, de la complexité et des travers de notre monde contemporain. Ce sont bien l’homme en tant qu’individu ou l’homme collectif, qui l’inspire. Il transcrit avec puissance et précision un fait de société, un non-dit. Avec une intention claire, il élargit le rétrécissement du monde qu’il perçoit.

Roberto Rébora expose ce vendredi, samedi et dimanche à l'Hémicycle, à Savonnières. Exposition intitulée "Le Cercle Céleste".