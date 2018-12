Rochecorbon : Erwann de Kerros, le globe-trotteur de l'épice, dans l'émission Capital d'M6 dimanche

L'équipe de Capital sur M6 a suivi l'explorateur de l'épice lors d'un voyage en Egypte en novembre dernier. Le tourangeau de cœur, installé à Rochecorbon en Indre-et-Loire, a dédié sa vie à la recherche d'épices rares et de sels exotiques. Un marché florissant.

Installé à Rochecorbon, fondateur de Terre Exotique, Erwann de Kerros parcourt le monde depuis 30 ans à la recherche d'épices nouvelles, de poivres de toutes sortes et de sels de toutes les couleurs. Sel rose de l'Himalaya, sel noir d'Hawaï ou encore sel Viking d'Allemagne, Erwann de Kerros est l'un des premiers Français a s'être lancé sur ce marché en grande forme depuis quelques années.

M6 mène l'enquête ce dimanche sur ce nouveau filon des sels exotiques, un business florissant dont les ventes augmentent depuis quelques années de 15 % par an. L'équipe de capital a suivi le créateur de Terre Exotique en Egypte où il était à la recherche de givre de sel.

Erwann de Kerros

C'est au fin fond du désert blanc égyptien, une étendue de 20 km entre l'oasis de Bahariya et la ville de Qasr el Farafra, qu'un bédouin et son fils détiennent seuls le secret du givre de sel. En un endroit précis du désert, ils fouillent le sable pour faire apparaître une carrière de sel issue d'une mer vieille de 70 millions d'années. Ils creusent ensuite la carrière et collectent le sel cristallin, qui tire son nom de sa texture aérienne proche du givre ...

Givre de Sel

Par son extraordinaire texture, ce sel est unique et doit s'utiliser en touche finale ! À l'image de la beauté épurée du désert, le givre de sel selon Erwann De Kerros rehausse mais surtout magnifie les plats. Ce sel est très sec et fond lentement. Il permet des présentations originales même sur les plats chauds. Le sel idéal des tables de fêtes...

Egypte givre de sel

