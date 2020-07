Rochefort accueille l'équipe de France de voltige sur la base aérienne 721

Pour la troisième année consécutive l'équipe de France de voltige a choisi la base aérienne 721 de Rochefort pour venir s'entraîner . Dix pilotes et dix appareils sont accueillis du 6 au 10 juillet . Pas de championnat du monde en République Tchèque cette année pour cause de crise sanitaire, mais une belle occasion de préparer le championnat de France de Voltige qui arrive en septembre.

Un Exrta 330 qui attend de décoller © Radio France - Catherine Berchadsky

Un carré d'un kilomètre cube pour réaliser les voltiges

Les 10 pilotes de l'équipe de France de voltige Advanced, l'une des deux équipes nationales engagées dans les compétitions internationales, sont tous des professionnels de l'aviation ou de l'aéronautique. La plus jeune a 22 ans et le plus âgé est quadragénaire. Au programme deux séances d'entraînements d'une quinzaine de minutes par jour pour chaque pilote. Les aviateurs voltigeurs doivent réaliser des figures dans le ciel "des boucles, des tonneaux ,des rotations, des facettes, des renversements, des vrilles"explique Saïd Hadid le team manager, ou responsable de l' équipe de France de voltige. Toutes les figures sont réalisées dans le ciel dans un carré virtuel d'un kilomètre cube, que l'on appelle "le box."

Les pilotes "mentalisent" leur programme avant de décoller

Au sol avant de s'envoler, les pilotes tracent des carrés à la craie, qui matérialisent le "box" dans lequel ils doivent réaliser leurs figures. Chaque pilote se prépare ainsi mentalement au sol à répéter les enchaînements qu'il exécutera avec son appareil en vol. "On se met dans notre petite cour de récré, on dessine par terre un carré et on essaie de "mentaliser" où l'on sera dans ce carré et on essaie de se mémoriser toutes les figures, pour que ce soit un peu plus mécanique, une fois qu'on est en vol" explique Alice Junker une jeune pilote de 30 ans, entrée l'an passé dans l' équipe de France. "C'est très physique" nous confie la jeune femme qui est aussi très volontaire; "avec de la volonté on peut tout faire, ce n'est pas réservé aux hommes" insiste la jeune pilote.

Alice Junker pilote de l' équipe de France de voltige depuis un an © Radio France - Catherine Berchadsky

A quelques centaines de mètres du terrain d'aviation , un observateur échange par Radio avec les pilotes. Nicolas Ivanoff est pilote instructeur et multiple champion de Voltige aérienne, il corrige depuis le sol les figures réalisées par les pilotes. Ce jour là il s'agissait d'un programme imposé, que les aviateurs n'ont pas pu préparer.

Les 10 pilotes et leurs appareils sont accueillis à la section d'enseignement maintenance et structure aéronautique (SEMSA) de l 'escadron de formation à la maintenance aéronautique de Défense (EFMAD) de l' école. Il s'agit d'un premier stage de formation pour préparer les prochaines compétitions nationales comme le championnat de France de voltige qui aura lieu du 17 au 20 septembre à Châteauroux Villers. Cette année le championnat du monde prévu en république tchèque au mois d'août a du être reporté à l' année prochaine en raison de la pandémie de Covid 19.