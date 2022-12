Rochefort-en-Terre : jusqu'à 150 000 visiteurs attendus pour les illuminations de Noël

La magie de Noel s'est emparée de Rochefort-en-Terre dans le Morbihan. Avec Locronan dans le Finistère, la petite cité de caractère morbihannaise devient un haut lieu du tourisme breton pour les fêtes de fin d'année. Les illuminations ont débuté le 25 novembre et rencontrent déjà un grand succès, selon le directeur de l'office de tourisme de Rochefort-en-Terre, Nicolas Jean, invité de France Bleu Armorique ce mercredi 7 décembre.

FBA : Qu'est ce qu'on peut voir cette année comme Illuminations à Rochefort-en-Terre ?

Nicolas Jean : Ce qui est fabuleux à Rochefort-en-Terre, c'est la magie de Noël qui s'empare de la totalité du village. Il faut vraiment imaginer un village qui est vraiment en enrobé de lumières. Tous les commerçants ont joué le jeu évidemment, ils ont paré leurs boutiques des plus belles décorations qu'on puisse imaginer. Il y a une atmosphère, une ambiance. On peut boire un petit verre de vin chaud sur la place du Puits, la place emblématique de Rochefort-en-Terre. Et puis, en lien avec ça, il y a aussi la gourmandise, parce que les fêtes de Noël se faire plaisir et en déguster, par exemple avec Kouign Amann, qui est très apprécié évidemment en Bretagne, mais aussi et surtout par les nombreux touristes qui viennent découvrir la ville illuminée.

En pleine crise énergétique, on nous appelle à la sobriété dans nos modes de vie. Selon vous, il n'y a pas un trop grand décalage désormais à illuminer tout un village pendant plusieurs semaines ?

La sobriété énergétique a déjà été anticipée par la mairie de Rochefort-en-Terre. Dans les plus de trois kilomètres de guirlandes, une part est en LED. Cela fait déjà plusieurs années que la consommation énergétique a été réduite grâce à ce nouveau dispositif. En lien avec cela, les illuminations les années précédentes se terminaient à minuit et désormais elles se terminent à 22h30, puis 23h le vendredi et le samedi. Donc ça permet de réduire la consommation et d'être dans les clous de la sobriété énergétique à laquelle nous sommes tous attachés.

Combien de visiteurs attendus cette année à Rochefort-en-Terre ?

On est parti sur de très très bonnes bases, sachant que le weekend dernier, il y avait déjà du monde. Globalement, on attend entre 100 000 et 150 000 visiteurs jusqu'au 1ᵉʳ janvier 2023, date de la dernière soirée des illuminations. Il y a véritablement une deuxième saison touristique après la saison touristique estivale. Il y a aussi Noël, sa magie, sa féérie. Et pour Rochefort-en-Terre, c'est ça : un positionnement qui lui permet de proposer deux temps forts dans l'année civile et c'est aussi vraiment très apprécié. Autant il y a une lumière particulière là-aussi durant l'été à Rochefort-en-Terre. Mais si vous venez donc à l'heure bleue durant les illuminations, donc entre 17 h 30 et 18 h, c'est vraiment un moment magique et féérique. Et puis d'un coup, tout s'éclaire. Et là, on voit vraiment les yeux des enfants qui se mettent à briller. Et ça, c'est vraiment un moment qu'on a envie de partager avec le plus grand nombre.