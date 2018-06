Rochefort, France

L'Hermione a enfin bouclé son long voyage de 6 mois en Méditerranée. L'aventure s'est terminée dimanche matin vers 7h lorsque la réplique de la frégate de La Fayette est rentrée à l'Arsenal de Rochefort. De nombreux passionnés du fameux trois mâts se sont donc réunis sur les quais pour ne rien manquer de l’événement. Au total, près de 500 personnes ont applaudi et salué le bateau lors de son arrivée.

Elle nous a manqué

" C'est un peu le bébé qui regagne son berceau ", glisse Alain, un Rochefortais pur jus. " Elles nous a manqué! Pendant tous ces mois d'absence, l'Arsenal manquait cruellement de vie. Désormais la vie est de retour grâce à l'Hermione ". Autour des quais il n'y a pas que des locaux, il y a aussi des amoureux de voile venus de toute la France. " La voir retourner dans son bassin c'est assez impressionnant. Elle en impose ", s'émerveille Marie-Anne, qui a fait le déplacement depuis Rennes.

On s'habitue à vivre à 80 sur un bateau

Sa joie contraste avec la tristesse de Yohan, gabier sur la dernière étape entre Bordeaux et Rochefort. " Forcément ça fait bizarre quand tout s'arrête car on s'habitue à vivre à 80 sur un bateau et à naviguer en permanence. Après toutes les bonnes choses ont une fin et de toute façon, elle va repartir un jour pour un autre voyage. C'est sur! " Il faudra tout de même attendre encore un peu avant de connaitre les prochaines destinations de l'Hermione. Pour l'instant l'association n'a rien communiqué à ce sujet.

Au total, 300 gabiers ont participé à ce voyage. © Radio France - Antoine Miailhes