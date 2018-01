Rochefort, Charente-Maritime, France

Avant d'embarquer sur l'Hermione pour une session hissage de voile, passage obligatoire par l'atelier nœuds pour ces matelots en herbe.

"C'est l'étape indispensable!" , souligne Geoffrey Lolant, adjoint de navigation sur le navire. " Si on rate un nœud on peut mettre le bateau et l'équipage en danger. On leur demande donc d'en mémoriser une dizaine."

Et ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Une grande partie de ces volontaires n'ont jamais pratiqué la voile.

Rafaella qui n'est pourtant pas débutante en la matière s’emmêle un peu les pinceaux. "Par moment c'est un peu compliqué. Si on est mal réveillé on peut tous les confondre."

Il faut répéter les gestes des dizaines de fois avant d'aller sur le pont. © Radio France - Antoine Miailhes

Une fois sur le pont, tout le monde donne du sien pour hisser l'une des grande voile du navire.

"Franchement avec le goudron sur la corde, c'est vraiment pas simple ", avoue Marie Audrey qui n'a jamais mis les pieds sur un bateau. " Mais vu qu'on fait ça en équipe ça donne envie de se dépasser ".

L'autre difficulté c'est aussi qu'il faut savoir réaliser la manœuvre sans mettre en danger les autres marins sur le pont. " On prend bien le temps de leur expliquer les consignes de sécurité ", explique Dominic Groisard, responsable des manœuvres. "Quand le vent souffle fort ils doivent vite comprendre si la manœuvre est dangereuse ou non pour les autres. Si je vois que ça ne va pas, qu'une corde est mal tirée, que quelqu'un est mal placé j'interviens et on arrête tout." Rien n'est donc laissé au hasard, car en mer ces nouveaux gabiers devront souvent faire face à des situations imprévues.