Rochefort pleure Michel Legrand

Rochefort, France

Le drapeau tricolore au fronton de la mairie de Rochefort est en berne aujourd'hui, en hommage à Michel Legrand dont les obsèques ont lieu ce matin à Paris en la cathédrale orthodoxe. Une grande photo du compositeur prise à Rochefort le 2 juillet 2016, lors d'un concert est affichée en façade avec ces mots "Michel Legrand, Rochefort vous dit merci". Le maire Hervé Blanché et le conseil municipal expriment ainsi "leur sympathie à la famille du compositeur" qui a fait la renommée de la ville depuis 53 ans avec les Demoiselles de Rochefort, film dont il a composé la musique. Aujourd'hui encore, c'est la chanson des Demoiselles qui fait patienter au téléphone tous ceux qui appellent la mairie de Rochefort, et le bureau du maire avait servi à l'époque en 1966 de décor à plusieurs scènes du film : c'était le studio de danse et de chant des soeurs jumelles Solange (Françoise Dorléac) et Delphine (Catherine Deneuve).

Un édifice portera la nom de Michel Legrand à Rochefort.

Le nom de Michel Legrand sera donné prochainement à un édifice Rochefortais. La ville a déjà donné les noms de Jacques Demy (le réalisateur des Demoiselles de Rochefort) et de Françoise Dorléac, tous deux décédés, à deux rues de la ville.