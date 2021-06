Rock in Chair à Évreux : 240 bénévoles, la grande famille du festival

Les préparatifs vont bon train sur l'hippodrome de Navarre à Évreux pour accueillir pour quatre jours, à partir du jeudi 24 juin, les festivaliers de Rock in Évreux, rebaptisé en raison du contexte Rock in Chair. 240 bénévoles et une centaine de techniciens sont à pied d’œuvre.

Éric dit papy, 65 ans et Jérémy, 48 ans, sont deux des 240 bénévoles engagés sur le festival Rock in Chair

Après une édition 2020 annulée en raison de la situation sanitaire, l'hippodrome de Navarre à Évreux ressemble à une fourmilière. Une noria d'engins et de camions, bénévoles qui courent dans tous les sens, techniciens qui grimpent sur les échafaudages et organisateurs qui parcourent le site en voiturette de golf. Rock in Chair débute ce jeudi 24 juin pour quatre jours de festivités. Un festival assis qui rate à quelques jours près les nouvelles dispositions annoncées par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Mais qu'importe, "on est à fond, on est super motivé, il y a une super ambiance à la fois chez les bénévoles, chez les techniciens, chez tous les cadres" confie Vincent Ficot, le directeur du festival.

REPORTAGE - La grande famille des bénévoles de Rock in Chair Copier

240 bénévoles à Rock in Chair

En 2019, ils étaient 160 bénévoles sur Rock in Évreux, cette année, ils sont 240 "parce dû au Covid, on a été obligé de mettre des placeurs pour placer les gens au sein de la fosse" explique Pascal Hubert, le trésorier de l'association Normandy Rock promu DRH et chef des bénévoles.

Comme au cinéma, il y aura des ambulants qui prendront les commandes des spectateurs et leur amèneront - Pascal Hubert

"Il y a une petite fébrilité" reconnaît Vincent Ficot, mais "un très grand plaisir" à revoir l'hippodrome s'animer. L'installation a commencé la semaine dernière avec l'installation des barrières. Le site est délimité en plusieurs zones en raison de la situation sanitaire, "c'est 40% d'activité en plus pour les équipes" estime Pascal Hubert qui peut compter sur son armée de petites mains.

C'est une formidables aventure, c'est de l'adrénaline, nos bénévoles reviennent d'une année à l'autre - Vincent Ficot, directeur du festival

à lire aussi Kimberose, Vianney et Benjamin Biolay au festival Rock in Chair à Évreux

Une centaine de techniciens

Au bout de 25 ans, Mario Rodriguez le directeur technique, connaît bien Rock in Évreux et son prédécesseur Le Rock dans tous ses états. Une expérience pas inutile lorsque les organisateurs ont eu la bonne idée de maintenir le festival, car "on a eu des délais très courts où il a fallu tout gérer" explique-t-il, avec le Covid, il a fallu "penser complètement différemment le site, créer de la distanciation, séparer les zones d'accès". Pour Mario Rodriguez, ce n'est pas un festival, mais une édition "one shot" :

On fait la plus grande plage du monde avec des chaises longues - Mario Rodriguez

L'effectif des techniciens est lui aussi en augmentation, "vu la distance à laquelle les chaises longues sont implantées". Pour les spectateurs les plus éloignés de l'unique scène, le plus loin sera à 130 mètres, Mario Rodriguez a prévu un système son exceptionnel, le dernier né de chez D&B. Des techniciens supplémentaires aussi en raison de l'unique scène, car"on va avoir des changements de plateaux pendent lesquels on va diffuser des clips, des informations sur le coronavirus" détaille le directeur technique :

On va avoir des DJ et des VJ qui vont jouer live. On va essayer de monter ça un peu comme un émission de télé - Mario Rodriguez

La grande scène de Rock in Chair à Évreux © Radio France - Laurent Philippot

Les 3920 chaises longues et les artistes sont prêts et la météo devrait être au rendez-vous, "on a du beau temps jeudi, on a un risque de pluie vendredi, c'est très beau samedi dimanche, de toutes façons, _il y aura du beau temps pendant quatre jours_" prédit Vincent Ficot. Pour accéder au festival, le pass sanitaire est obligatoire.

Il sera possible de faire un test Covid sur le site du festival explique Vincent Ficot Copier

Les portes du festival ouvrent à 16h00, deux heures avant le début des quatre soirées de concerts.