Rock en Seine : les artistes incontournables à voir ce week-end

Le festival Rock en Seine débute vendredi soir et dure tout ce week-end au parc de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). À l'affiche cette année notamment : The Cure, Jeanne Added, Major Lazer, Eels, Foals ou Aphex Twin. Le festival accueille chaque année près de 110 000 spectateurs

Saint-Cloud, France

La 17e édition de Rock en Seine débute vendredi soir au parc de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Une soixantaine de groupes sont programmés jusqu'à dimanche avec entre autres Jeanne Added, Johnny Marr, Bagarre, Royal Blood, Eels, Major Lazer, Aphex Twin, Jorjia Smith ou encore Foals, mais la tête d'affiche du jour c'est bien le groupe The Cure qui fera sa seule date française vendredi soir. Le groupe de Robert Smith donnera un concert de plus de deux heures et fêtera les trente ans de l'album Desintegration et les quarante ans de leur premier disque.

