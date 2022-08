Après l'annonce de l'annulation de la tournée européenne du groupe Rage Against The Machine, les organisateurs de Rock en Seine annoncent que la journée du mardi 30 août est également annulée.

Rock en Seine : sans Rage Against The Machine, la journée du 30 août est annulée

Rage Against The Machine et son chanteur Zack de la Rocha ne pourront pas assurer leur tournée européenne.

"En raison de l'annulation de la tournée européenne du groupe Rage Against The Machine pour raison médicale, nous sommes au regret d'annoncer l'annulation de la journée du mardi 30 août 2022". Le communiqué des organisateurs du festival Rock en Seine ne pouvait pas tomber plus mal pour les amateurs de rock, nombreux à s'être précipités sur la billetterie pour la journée spéciale consacrée aux Californiens, le concert affichait même complet jusque là. D'autres groupes devaient se produire le 30 août, comme Run The Jewels, Franck Carter and the rattlesnakes ou encore Pogo Car Crash Control, originaires de Lésigny en Seine-et-Marne.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, RATM avait publié sur ses réseaux sociaux un communiqué pour officialiser l'annulation de sa tournée : "Zack de la Rocha (le chanteur) a été informé que la partie britannique et européenne de la tournée Rage Against The Machine d’août et septembre 2022 ne pourra pas avoir lieu". Le groupe assurera tout de même ses dates au Madison Square Garden les 11,12 et 14 août, mais ensuite "Zack devra rentrer chez lui pour se reposer et se rééduquer".

Remboursement dans les prochains jours

"Toute l’équipe de Rock en Seine regrette cette mauvaise nouvelle et souhaite un bon rétablissement à Zack de la Rocha", expliquent les organisateurs, qui rappellent que le public est toujours attendu sur les quatre premières dates, entre le jeudi 25 et le dimanche 28 août.

Pour la journée du 30, les demandes de remboursement pourront être effectués dans les jours à venir, la procédure sera indiquée sur le site de Rock en Seine.