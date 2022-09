"Rodeo" : le film tourné en Gironde qui raconte le monde controversé du cross bitume

Après avoir suscité la polémique au Festival de Cannes, le film Rodeo sort ce mercredi dans les salles de cinéma. Tourné en Gironde, le premier long-métrage de Lola Quivoron raconte l'histoire d'une jeune fille qui vole des motocross avant d'intégrer une bande de bikers.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les propos de la réalisatrice à l'origine de la polémique

Sélectionné dans la catégorie "Un Certain Regard" du Festival de Cannes, le film "Rodeo" a été récompensé par le prix "Coup de cœur du jury". Alors qu'elle faisait la promotion de son long-métrage sur la Croisette, la réalisatrice Lola Quivoron avait alors suscité la controverse après une interview à Konbibi.

"Les accidents, ils sont souvent causés par les flics, qui prennent en chasse, qui poussent les riders vers la mort" (Lola Quivoron lors d'une interview à Konbini le 31 mai 2022)

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les accidents de rodéo "causés par des flics"

Face au tollé provoqué par sa phrase sur les réseaux sociaux, Lola Quivoron a regretté une caricature de ses propos. "[Cette phrase] ne reflète pas ce que je pense. Elle a été mise en exergue. Elle a été tordue un peu dans tous les sens", affirmait dans une interview à France Inter le 1er septembre dernier la réalisatrice qui a grandi notamment à Saint-Médard-en-Jalles près de Bordeaux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Entre polémique et tragédie, la réalité des rodéos urbains

"Ici nous sommes sur une opération anti rodéos." Ce lundi 5 septembre, vers 15h de l'après-midi, une vingtaine de policiers prennent position dans le quartier Palmer à Cenon. Des motards de la police nationale patrouillent à la recherche d'adeptes des rodéos.

"Si c'est possible de l'intercepter sans prise de risque parce qu'il n'y a personne autour, on le fait. Sinon, on n'intervient pas de cette façon-là, mais on le fera autrement", explique le commandant Laurent Philipparrie, responsable des unités de police de voies publiques dans la division Bordeaux Est (Cenon, Lormont, Bassens, Floirac, Bouliac et Artigues-près-Bordeaux).

"On ne va pas courir plus de risques qu'eux n'en font courir déjà aux gens"

"L'idée, c'est d'être vus. Les gens sont assez contents de nous voir, ça rassure. Et quand on est là, il n'y a pas de rodéos", se félicite le commandant Philipparie. La première habitante interrogée salue d'ailleurs l'opération de police anti-rodéo. "C'est dangereux pour les enfants. [Les adeptes des rodéos] passent comme des malades, du coup ça fait peur pour nous et pour nos enfants", témoigne Fathia, une mère de famille.

Opération de police anti-rodéos urbains à Cenon, près de Bordeaux. © Radio France - Jules Brelaz

60 opérations anti-rodéo chaque semaine dans la métropole bordelaise

Plusieurs fonctionnaires de police visitent une à une les caves et les parties communes des immeubles. "Nous pouvons saisir les deux-roues qui s'y trouvent car selon le Code de la construction et de l'habitat, il est interdit d'entreposer tout objet inflammable dans les parties communes d'un immeuble. Là, c'est un scooter volé qui va être saisi et ramené au commissariat."

"Fafa", un jeune du quartier qui observe de loin le dispositif de police, reconnaît être un pratiquant des rodéos urbains. Cependant, il dit comprendre l'exaspération des habitants. "C'est normal que ça énerve les gens. Des fois, il y a des bébés qui dorment, les gens sont fatigués, et ils se réveillent à cause des rodéos. Mais pour nous, c'est une passion. C'est vrai qu'on abuse à les sortir à 2h du matin mais on n'a que ça pour s'occuper. C'est vrai que c'est dangereux mais c'est dangereux pour nous".

Un scooter volé ayant servi lors d'un rodéo urbain est saisi par les policiers de Cenon. © Radio France - Jules Brelaz

La police de Bordeaux rappelle au contraire que le phénomène illégal des rodéos urbains représentent "un danger absolu" pour ceux qui le pratiquent mais aussi "pour les mères de familles, les enfants, les personnes âgées, bref pour tout le monde et surtout les plus vulnérables. C'est un fléau".

Fafa lui-même confie avoir été victime d'un grave accident sur une ligne droite à Cenon. Le jeune homme est tombé alors qu'il roulait "sans casque". Bilan : une fracture du tibia, des dents cassés et des paupières arrachées.