Orléans, France

Inédite et rare. L'exposition "Rodin sous l'oeil du photographe Emmanuel Berry" ouvre aujourd'hui ses portes au musée des Beaux-Arts d'Orléans. Emmanuel Berry a photographié pendant un an des œuvres de Rodin, dans les réserves de l'atelier du sculpteur à Meudon. Le musée d'Orléans présente non seulement le travail du photographe mais aussi les œuvres de Rodin qu'il a photographiées ainsi que des clichés d'époque, grâce à des prêts du musée parisien.

Emmanuel Berry au côté du "masque de Hanako", l'une des œuvres de Rodin qui l'ont fasciné © Radio France - François Guéroult

De son vivant, Auguste Rodin a beaucoup utilisé la photographie, notamment pour faire connaître ses sculptures. C'est le point de départ du projet artistique du photographe Emmanuel Berry : "A l'époque de Rodin, il y a un grand courant photographique qui s'appelle le pictorialisme, dont l'objectif est de fabriquer des photos pour qu'elles existent en tant qu'œuvres d'art à part entière, en se rapprochant de la peinture. Et j'ai voulu refaire le parcours de cette période où Rodin était au cœur d'un processus pour certains photographes." Emmanuel Berry a eu accès aux réserves de l'atelier du sculpteur à Meudon, et a utilisé des techniques photographiques proches de celles du début du XXème siècle, en noir et blanc et en argentique. Interview en longueur à découvrir ici :

"J'ai voulu refaire le parcours du pictorialisme, ces photographes qui photographaient Rodin au début du siècle" - Emmanuel Berry Copier

Les photographies d'Emmanuel Berry sont ici exposées en face-à-face de l'œuvre de Rodin et des photographies de l'époque, dans un dialogue passionnant, grâce à des prêts du musée Rodin. "Nous goûtons notre chance", se réjouit Olivia Voisin, la directrice du musée des Beaux-Arts d'Orléans. "Ce qui est intéressant, c'est de voir le regard que peut porter un artiste contemporain sur un artiste du passé, en reprenant des techniques du passé, et c'est d'autant plus intéressant de montrer toutes les œuvres ensemble, ce qui a été permis par le musée Rodin qui nous a prêté 15 sculptures et 25 photos d'époque, ce qui est rarissime." L'exposition s'achève par un atelier photographique : le visiteur peut lui-même prendre en photo deux plâtres de Rodin, et envoyer ses clichés au musée. Entretien avec Olivia Voisin à écouter ci-dessous :

"Nous voulions vraiment présenter les photos d'Emmanuel Berry au milieu des sculptures et des photos d'époque" - Olivia Voisin Copier

"Rodin sous l'oeil du photographe Emmanuel Berry", c'est à découvrir jusqu'au 15 avril au musée des Beaux-Arts d'Orléans.