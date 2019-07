Romain Sophys bat le record de la traversée des Alpes à pied

Parti il y a une semaine de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), Romain Sophys est arrivé dans la nuit à Nice (Alpes-Maritimes). Le Champenois bat le record de la traversée des Alpes à pied en 160 heures et 44 minutes. Un nouveau record pour cet enseignant après celui de la traversée des Vosges.

Le Champenois Romain Sophys est arrivé à Nice ce lundi matin après 160 heures et 44 minutes de course depuis Thonon-les-Bains

Nice, France

Les orages, la canicule... Romain Sophys a dû affronter les éléments ces derniers jours sur son parcours. Mais rien n'a pu arrêter cet enseignant champenois dans sa quête de battre le record de la traversée des Alpes à pied. Pascal Blanc avait mis 172 heures et 35 minutes en 2015. Romain Sophys vient de relier Thonon-les-Bains à Nice en 160 heures et 44 minutes. 620 kilomètres de marche et 40.000 mètres de dénivelé positif, les chiffres donnent le vertige.

Un deuxième record après celui battu dans les Vosges

"C'est une grande fierté pour moi et pour toute mon équipe. On a vécu une semaine folle," raconte le Champenois au micro de France Bleu Azur, devant la Baie des anges. Ce trailer marnais de 38 ans, qui enseigne dans la petite commune de Sainte-Menehould, aime se lancer des défis un peu fou avec ses amis. Ils étaient 10 cette fois autour de lui, pour accompagner cette traversée.

L'an dernier, Romain Sophys avait déjà battu le record de la traversée des Vosges à pied. 208 km en moins de 30 heures. Alors c'est quoi le prochain défi ? "Pour l'instant il n'y en a pas. On verra. L'idée c'est de se faire plaisir avec mon équipe."