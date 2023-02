Romans : les chaussures d'Astérix et Obélix sortent des réserves du musée

La chaussure portée par Christian Clavier lors du premier film Astérix et Obélix en 1999

C'est en 1999 qu'a été tourné le tout premier long métrage adapté de la bande dessinée : Astérix et Obélix contre César tourné par Claude Zidi, avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Sim, Laetitia Casta. Dans sa collection, le musée de la chaussure de Romans a des "pieds" (chaussure unique) de 13 personnages de ce film, et une paire. Pour l'instant, elles sont au milieu de quasi 20.000 autres chaussures dans la réserve : une pièce close, à l'abri de la lumière, où la température est régulée et les insectes chassés par souci de conservation.

Elles vont être exceptionnellement sorties de la réserve pour deux visites-ateliers les mercredi 8 et 15 février. Des visites en petits groupes d'une quinzaine de personnes maximum. "Ces quelques privilégiés vont pouvoir vraiment approcher les chaussures" explique Baptiste Beaudet, chargé de médiation au musée, "presque toucher ces oeuvres d'art. Parce qu'on peut vraiment parler d'oeuvre d'art. Ce sont des pièces uniques, faites sur mesure, portées par des acteurs célèbres, pour interpréter des personnages très connus du grand public."

Ces chaussures ont été fabriquées sur mesure par la maison Pompéi, un atelier italien renommé, spécialiste du cinéma poursuit Baptiste Beaudet : "ils font aussi des chaussures pour des séries comme The Crown ou Game of Thrones. Et pour les films, ils font du sur-mesure, mais ils ont aussi une réserve avec 1 million de pièces qu'ils prêtent selon les besoins des films. Des sandales de Romains par exemple réutilisables dans des péplums."

Pour ces visites-ateliers des 8 et 15 février à 10h30, il faut réserver sur le site internet du musée de la chaussure. Les billets sont à 4,50 euros.