Le musée de la Chaussure de Romans-sur-Isère (Drôme) a rouvert aux visiteurs ce mercredi. De lourds travaux ont été nécessaires après la tempête de grêle de juin 2019 et le musée a aussi profité de cette fermeture imposée pour revoir sa scénographie et enrichir ses collections.

Romans : plus d'un an après la tempête de grêle, le musée de la Chaussure rouvre au public

L'ancien couvent de la Visitation, qui abrite le musée de la Chaussure, avait été endommagé par l'épisode de grêle du 15 juin 2019. En plus des réparations nécessaires, la Ville a profité des échafaudages en place pour faire une rénovation plus globale de la toiture. Près d'un million d'euros de travaux, en partie pris en charge par les assurances.

A l'intérieur, le musée a mis à profit cette longue fermeture imposée pour revoir une partie de sa scénographie et réaménager deux salles, plus modernes.

Une des deux nouvelles salles d'exposition au musée de la Chaussure à Romans-sur-Isère dans la Drôme © Radio France - Nathalie Rodrigues

Le musée a aussi enrichi ses collections, avec des Louboutin, des Dr Martens, des baskets mythiques comme les Stan Smith ou les Nike Cortez. Jusqu'ici, les paires de baskets étaient très rares parmi les 20 000 objets déjà conservés au musée explique Laurence Pissard, sa responsable : "la basket, c'est la star mondiale de ces dernières années. C'est bien de rappeler à la jeune génération que Stan Smith c'est un joueur de tennis avant d'être une chaussure!"

Des baskets comme les Stan Smith ont intégré les collections du musée de la Chaussure à Romans-sur-Isère (Drôme) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Avec cette nouvelle exposition, Laurence Pissard espère attirer de jeunes visiteurs : "on a un parcours historique qui s'arrête en 1900, et ensuite on passe à des présentations par créateur, donc on voulait combler un vide. Quelqu'un qui est fan de Vans, de Balenciaga, de Nike, d'Adidas peut venir découvrir cette nouvelle exposition et s'intéresser ensuite à l'histoire de la chaussure et voir qu'il y a des correspondances et une certaine filiation."

Nouvelle salle du musée de la chaussure de Romans sur Isère présentées à l'occasion de la réouverture le 15 juillet 2020. © Radio France - Jean-Christophe Rampal

Faire vivre l'ancien couvent de la Visitation

Et au delà du musée, le maire de Romans Marie-Hélène Thoraval veut faire vivre le couvent de la Visitation qui l'abrite : "on ne viendra pas dans cet espace uniquement pour le musée mais pour y vivre une expérience. Il faut y intégrer de nouvelles activités qui ne sont pas encore effectives aujourd'hui." En faire un vrai centre de ressource et d'inspiration pour les créateurs de chaussures, y créer des événements très réguliers pour le grand public et les entreprises par exemple. C'est l'un des projets du mandat qui s'ouvre.

Des animations se sont succédées ce mercredi pour la journée de réouverture. A partir du 15 août, et jusqu'au 20 septembre, le bâtiment sera illuminé : la façade sera animée par un spectacle de la compagnie Les Allumeurs de Rêves à l'initiative de la Région.

Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site internet du musée de la Chaussure.