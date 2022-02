Romans-sur-Isère : le carnaval est de retour

Après 2 ans d'absence à cause de l'épidémie de COVID, le Carnaval de Romans-sur-Isère est de retour. Il se tiendra bien le dimanche 6 mars.

Annulé depuis l'édition 2019 à cause de la pandémie de COVID, c'est le retour du Carnaval de Romans-sur-Isère. Il aura bien lieu le dimanche 6 mars. Lors des précédentes éditions, il y a eu jusqu'à 10 000 personnes dans les rues de la ville. "Ça y est ! Enfin ! On est vraiment très heureux !" s'exclame David Robert, conseiller délégué aux Grands évènements de la ville de Romans.

L'heure est aux derniers préparatifs, le thème est le même que celui prévu en 2020 : les animaux. Comme ça certains costumes et décors sont réutilisés par la costumière Coralie Lanizac. Une centaine de bénévoles ont travaillé ces derniers mois pour que le Carnaval puisse se tenir. Il y aura aussi des activités grâce aux associations et groupes de musique. Et évidemment le monstre Carmentran, Roi du Carnaval !