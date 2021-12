Le festival Au Foin de la Rue fait son retour les 1er et 2 juillet 2022 à Saint-Denis-de-Gastines en Mayenne. Roméo Elvis, Gaël Faye, La Femme... Les premières têtes d'affiche ont été dévoilées ce jeudi 16 décembre.

Roméo Elvis et Gaël Faye en Mayenne pour la 21e édition du festival Au Foin de la Rue

Les premiers noms du 21e festival Au Foin de la Rue ont été annoncés ce midi. Parmi les cinq premières têtes d'affiche dévoilées ce jeudi 16 décembre : le rappeur belge Roméo Elvis, le chanteur et écrivain Gaël Faye, le groupe de rock La Femme, le groupe de reggae Dub Inc et le DJ français Thylacine.

Le festival mayennais se tiendra les 1er et 2 juillet 2022 à Saint-Denis-de-Gastines. La billetterie est désormais ouverte mais uniquement en ligne. Un tarif Noël est proposé pour le pass deux jours en quantité limité.

