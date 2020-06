"Roméo et Juliette" par la Fabrique Opéra ce sera début avril 2021

Dans un communiqué ce midi, les organisateurs de la Fabrique Opéra Grenoble annoncent que le spectacle "Roméo et Juliette" aura finalement lieu les 2,3, 4 et 6 avril 2021.

Comme de nombreux spectacles, celui de la Fabrique Opéra à Grenoble, prévu fin mars, a été reporté à ce mois-ci, puis à l'automne. Ce sera finalement les 2-3-4 et 6 avril 2021, toujours au Summum, font savoir ce samedi midi les organisateurs.

"D'abord, c'est la solution la plus raisonnable étant donné le contexte sanitaire. Il s'agit également d'assurer la pérennité financière de l'association dans un contexte compliqué, le report nous assure donc plus de visibilité. Enfin, malgré la déception de ne pas pouvoir présenter au public au plus vite l'aboutissement de ce travail collectif, c'est une solution qui permet à tous de se remettre au travail dans les meilleures conditions et d'engager cette nouvelle séquence de préparation sereinement", écrivent-ils.

Au programme le spectacle prévu cette année : "Roméo et Juliette", opéra de Gounod. Les billets déjà achetés restent valides à jour égal (vendredi 27 mars pour vendredi 2 avril, par exemple.), sans aucune démarche de la part des spectateurs. Les possibilités de report et de remboursement seront communiqués aux intéressés.