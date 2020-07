Roselyne Bachelot à Avignon : "la culture, c'est la valeur ajoutée de la France"

Roselyne Bachelot rassemble autour d'elle les directeurs des festivals In et Off, Pierre Beffeyte et Oliver Py

Alors qu'aurait du s'achever ce week-end la 74e édition du Festival d'Avignon, la nouvelle ministre de la Culture a rencontré les patrons du In et du Off ainsi que les directeurs des scènes permanentes avignonnaises. Roselyne Bachelot n'a pas fait de nouvelles annonces mais apporte un soutien appuyé au monde de la culture et au spectacle vivant. Elle confirme par ailleurs la tenue à Avignon en septembre des Etats généraux des festivals et le plan de 800.000 euros du gouvernement pour le festival off.

Imaginer les festivals de demain

C'est dans une cour d'honneur entièrement vide que la ministre a rencontré les artistes. "Ne pas jouer, ne pas rencontrer le public, c'est terrible", regrette Roselyne Bachelot. "C'est une tristesse profonde", lui confirme Julien Gélas, le co-directeur du théâtre du Chêne noir. Lui se réjouit de la nomination de la nouvelle ministre. "Je pense que c'est une vraie amoureuse de l'art, elle ne fait pas semblant d'aimer les artistes. Sa venue à Avignon est symbolique mais elle annonce aussi des changements positifs".

Roselyne Bachelot veut profiter de la crise économique et sanitaire pour réinventer les festivals. "Je veux des festivals plus écologiques, plus territorialisés, assurant mieux la sécurité des artistes". Pour peser auprès du premier ministre, elle explique que "la culture, c'est la valeur ajoutée de la France. Dans le PIB, la culture représente autant que l'agriculture et sept fois l'industrie automobile".

Roselyne Bachelot poursuit sa visite ce vendredi par la Collection Lambert à Avignon, l'exposition "Hexagone" à la gare TGV, avant de prendre la direction d'Arles.

Au milieu des caméras, Roselyne Bachelot salue Olivier Py © Radio France - Camille Labrousse