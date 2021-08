Roselyne Bachelot : "Coutances est sur le podium des festivals français de jazz de qualité internationale"

"Une nouvelle ère s'ouvre au Mont-Saint-Michel". C'est par ces mots que la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a souligné la mise en place du nouvel établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) qui gère depuis juillet 2021 le site du Mont-Saint-Michel, de l'abbaye aux parkings, en passant par le barrage et les navettes. Un outil financé par l'Etat (3,3 millions d'euros par an, dont 1,8 du ministère de la Culture), les régions Normandie et Bretagne, et le département de la Manche. Une structure dont l'enjeu va être "la valorisation et le développement de ce joyaux patrimonial".

Rien que le titre "Jazz sous les Pommiers", je trouve ça sensationnel - Roselyne Bachelot

Une visite et trois mercis

Puis, dans l'après-midi, la ministre s'est rendue à Coutances, pour célébrer les quarante ans du festival Jazz sous les Pommiers. Dès son arrivée dans la capitale des Unelles, Roselyne Bachelot a été vivement "trois fois" remerciée par le directeur du festival, Denis Le Bas : "d'abord, d'être là, pour les quarante ans de ce festival ; ensuite, pour cette esthétique qu'est le jazz ; et troisièmement, pour tous les soutiens de l'Etat qui nous ont permis d'être là aujourd'hui".

La locataire de la rue de Valois a ensuite assisté au concert de Carine Bonnefoy au théâtre de Coutances, avant de rencontrer des jeunes artistes de la scène jazz française. Au menu des échanges : la place et l'image du jazz, les droits d'auteurs ou bien encore... les contrebasses dans les trains ! "Il y a de remarquables festivals de jazz dans notre pays. Et Coutances est un des trois premiers, de qualité internationale", résume la ministre.

Un festival, c'est un lieu magique. Et même hyper magique pour un festival de jazz - Roselyne Bachelot

Roselyne Bachelot est aussi revenue sur la crise sanitaire et l'impact pour le monde de la Culture, dans notre pays où cohabitent plus de 9.000 festivals. "Beaucoup ont craint que la création du pass sanitaire, qui est une mesure de protection indispensable, serait l'occasion de difficultés. J'ai passé tout mon mois de juillet et une partie du mois d'août dans des lieux de Culture, je constate que ça se passe extraordinairement bien".

La ministre doit participer ce lundi à une réunion à Bercy avec son collègue de l'Economie Bruno Le Maire et des professionnels du secteur de la Culture pour faire le point sur les aides liées au covid.