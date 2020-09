Roselyne Bachelot favorable à l'entrée d'Arthur Rimbaud et Paul Verlaine au Panthéon

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot s'est prononcée ce mercredi en faveur de l'entrée des poètes Arthur Rimbaud et Paul Verlaine au Panthéon. Les dernières entrées datent de juillet 2018, avec l'ancienne ministre et déportée Simone Veil ainsi que son mari Antoine.

Et si Arthur Rimbaud et Paul Verlaine faisaient leur entrée au Panthéon ? Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, s'est en tout cas prononcée dans ce sens ce mercredi, en co-signant une pétition demandant l'entrée des deux poètes au sein du monument qui accueille entre autres Victor Hugo, Voltaire ou Émile Zola.

La pétition a été lancée par un groupe d'intellectuels, académiciens et universitaires passionnés des deux poètes du 19ème siècle. Tous les anciens ministres de la Culture, depuis Jack Lang (qui l'avait été à partir de 1981) jusqu'à Franck Riester (qui occupait le poste jusqu'en juillet) ont signé cette pétition. L'actuelle ministre Roselyne Bachelot a été enthousiaste pour se joindre à eux, selon les promoteurs de la pétition.

"Ce ne serait que justice de célébrer aujourd'hui leur mémoire en les faisant entrer conjointement au Panthéon, aux côtés d'autres grandes figures littéraires : Voltaire, Rousseau, Dumas, Hugo, Malraux", lit-on dans cet "appel au président de la République", lui seul ayant la possibilité de décider de l'entrée d'une figure au Panthéon.

Rimbaud enterré dans les Ardennes, Verlaine à Paris

Arthur Rimbaud est enterré dans sa ville natale de Charleville-Mézières (Ardennes), qu'il détestait, et dans le caveau familial, aux côtés, rappelle la pétition, de "son ennemi et usurpateur, Paterne Berrichon", un poète mineur qui épousa sa soeur et fit du tort à sa postérité. Paul Verlaine repose quant à lui au cimetière des Batignolles à Paris, également dans le caveau familial, "près du périphérique sous d'affreuses fleurs en plastique", selon les signataires de l’appel. "Est-ce ainsi que la France honore ses plus grands poètes?", demandent-ils.

Les deux dernières personnalités transférées au Panthéon l'ont été sous le mandat d'Emmanuel Macron : l'ancienne ministre et déportée Simone Veil, avec son mari Antoine, en juillet 2018.