Roselyne Bachelot veut organiser "des états généraux des festivals" à Avignon

Les rues d'Avignon comme vous ne les avez jamais vues en plein mois de juillet. Vides de leurs troupes de théâtre, clameurs, applaudissements. Les festivaliers, les artistes et les commerces ont fait le deuil de la 74e édition du Festival d'Avignon. Désormais, il s'agit de se reconstruire. Quel avenir pour les festivals ? Pour les intermittents du spectacle ? La ministre de la Culture Roselyne Bachelot dit vouloir "organiser des états généraux des festivals." Une grande opération de reconstruction qui aurait lieu à Avignon selon elle.

"Remettre en route les lieux de culture."

Lors de sa passation avec Franck Riester lundi, elle avait souligné "l'urgence absolue d'aider à la remise en route et en état des lieux de culture" après la pandémie. Dans une interview accordée à Télérama ce jeudi, Roselyne Bachelot affirme avoir rencontré le directeur du festival Olivier Py. Sa ligne est celle de vouloir reconstruire le modèle des festivals et pas seulement injecter de l'argent dans un secteur sinistré.

"Il faut travailler au modèle économique, culturel et social des festivals car on ne peut pas juste sortir de la crise et dire qu'on va donner des sous, des aides etc... Même si il le faut, c'est une condition de base, mais il faut aller plus loin," déclare la ministre à Télérama.