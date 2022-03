Ross Tapp a trois bonnes raisons de fêter la Saint-Patrick ce jeudi 17 mars : il est irlandais, gérant d'un bar à Caen (The brew bar) et propriétaire d'une brasserie où il fabrique lui même sa propre bière. Son produit phare : la bière Brewmaker.

Ross Tapp, irlandais et gérant du bar The Brew Bar à Caen prêt pour la Saint-Patrick après deux ans sans fête

Après deux ans sans fête Saint-Patrick, Ross Tapp va de nouveau pouvoir la fêter dans son bar à Caen ce jeudi 17 mars. Un retour qui l'enthousiasme :

"On est extrêmement contents de pouvoir organiser à nouveau la Saint-Patrick et de retrouver les clients. Cela nous a paru un peu étrange au début. Il a fallu retrouver tous nos repères pour préparer au mieux l'événement", détaille-t-il.

Arrivé en France il y a une vingtaine d'années cet Irlandais est aujourd'hui le gérant du Brew bar, près du port. Mais aussi propriétaire d'une brasserie près de Caen où il fabrique lui-même ses bières : la Brewmaker et la Bezotte.

"On a reçu beaucoup de réservations"

Ce soir, il attend beaucoup de monde. Pour lui, l'évènement était très attendu :

"On a reçu beaucoup de demandes de réservations. On en a déjà une trentaine. Je pense que ca va être une Saint-Patrick plutôt festive. Nous, on l'attend déjà énormément puisque c'est notre fête. Ca promet d'être une bonne soirée", se réjouit-il.

S'il reste enthousiaste, il reste toutefois prudent :

"On va être obligés de freiner un petit peu si l'affluence de clients est trop forte. Nous n'avons pas la capacité d'accueil d'un restaurant. C'est parfois difficile de gérer lorsque ce sont de grosses soirées. Mais nous restons confiants."

Une soirée qui s'annonce mémorable pour le patron du bar comme pour les normands les plus fêtards.