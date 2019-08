Rotterdam accueillera l'édition 2020 de l'Eurovision

L'édition 2020 de l'Eurovision se déroulera à Rotterdam le 16 mai prochain. Cette ville de l'ouest des Pays-Bas a remporté le droit d'accueillir le concours après avoir remporté une bataille qui l'opposait à cinq autres villes : Maastricht, Amsterdam, Ultrecht, Den Besch et Arnhem.

"Bienvenue en Hollande, bienvenue à Rotterdam"

Le dernier gagnant de l'Eurovision, Duncan Laurence, a donné le droit aux Pays-Bas d'accueillir le concours de chant, qui est suivi chaque année par plus de 200 millions de téléspectateurs.

"Bienvenue en Hollande, bienvenue à Rotterdam", a lancé Duncan Laurence, dans un vidéo annonçant les résultats à la télévision néerlandaise. Il a décrit la ville comme un lieu "où être différent ne fait aucune différence".

"Quatre critères sont entrés en compte. Le plus important a été le lieu de l'événement. Car nous organisons un spectacle vu par environ 200 millions de spectateurs", a réagi Sietse Bakker, un responsable de l'Eurovision, au moment du résultat. Rotterdam est une ville de plus de 600.000 habitants, et la salle omnisports Ahoy Arena, qui accueillera l’événement, contient 16.000 places assises.

Les demi-finales se tiendront le 12 et 14 mai 2020 et la finale le samedi 16 mai.