Rouans : une aire de camping-cars flambant neuve pour attirer de nouveaux touristes

C'est une façon de voyager qui séduit de plus en plus les touristes : le camping-car. Mais face à l'engouement, la progression du nombre d'aires pour accueillir ces camping-cars, elle, a du mal à suivre. Environ 2.000 à 2.200 pour tout l'hexagone selon les estimations.

"Aujourd'hui, si on regarde sur la Loire-Atlantique et la Vendée, _je pense qu'on apporte peut-être un quart des besoins_, entre entre 25 et 30% des besoins !, déplore Laurent Morice, co-fondateur de Camping Car Park, société privée spécialisée dans la gestion des aires de camping-cars.

"Pornic n'a pas d'aire de camping-car. Saint-Michel-Chef-Chef, une toute petite. Saint-Brévin, pas du tout. À Préfailles, où nous avons en gestion trois aires de camping-car, c'est complet tous les week-ends, toute l'année ! Quand on cherche dans le tourisme à élargir, entre guillemets, les saisons : le camping-carisme, c'est douze mois sur douze ! Alors quand on voit que même en plein hiver, on ne réussit pas à répondre aux besoins, vous imaginez l'été."

Trente aires en Loire-Atlantique et en Vendée

Camping Car Park, dont le siège est à Pornic, gère trente de ces aires de stationnement en Loire-Atlantique et en Vendée. L'une des dernières à avoir été mises en place se trouve à Rouans, dans le Pays-de-Retz. Une aire de vingt places inaugurée mi-mai, déjà plébiscitée par les touristes.

"C'est trop bien, se réjouit Mylène, son camping-car immatriculé dans les Côtes d'Armor à peine garé sur les bords du canal du Buzay. La mer, c'est joli ! Mais le problème, c'est qu'on est tous les uns sur les autres ! La campagne nous offre autre chose."

Annie et Lucien, un couple de retraités originaires de Provence, partageaient la même envie de calme pour la soirée, avant de repartir en direction de la Bretagne. "On cherchait un endroit où il n'y a pas trop de monde, pas trop de circulation, et où on est tranquille."

Deux tiers des recettes à la commune

Avant cette aire flambant neuve, l'emplacement accueillait déjà des camping-cars et des campeurs. Le tout géré par la commune. "Oui, ça a un coût !", souligne le maire de Rouans Jacques Ripoche. Notamment pour la mise à disposition d'eau potable et l'entretien de la fosse à vidange des véhicules, précise-t-il. C'est pourquoi la municipalité de Rouans a décidé de confier la gestion de cette aire à Camping Car Park. Cette dernière garde un tiers des recettes. Les deux tiers restants vont à la commune.

"Cela va nous permettre de tirer des recettes sans avoir à gérer la prise en charge de ces camping-cars, détaille Jacques Ripoche. Le fait de passer par une société spécialisée c'est bénéficier d'un réseau et espérer mieux faire connaître notre aire naturelle, donc d'attirer un peu plus de touristes. C'est aussi mettre en place un système de gestion plus performant par rapport à une gestion communale."

Cela s'annonce prometteur, sourit le maire de Rouans. En un mois, les recettes tirées des réservations de camping cars équivalent à celle d'une année entière avant la création de cette nouvelle aire.

20 millions d'euros investis chez Pilote

En France, la croissance du nombre de camping-cars en France, qui était d'environ 5% par an depuis quinze ans, est passée à plus de 20% depuis la crise sanitaire. Pour répondre à la demande, Pilote, constructeur de camping-cars basé à La Limouzinière, près de Nantes, a décidé d'investir 20 millions d'euros afin de moderniser ses outils de production. Le groupe compte par ailleurs embaucher une centaine de salariés par an environ ces prochaines années sur ses sites de La Limouzinière et d'Angers. Et sa croissance pourrait être plus belle encore sans la pénurie de composants et de matières premières qui allonge les délais de livraison.

"Là, c'est vraiment ce qui nous freine, explique Antoine Guéret, directeur commerce et marketing du groupe Pilote. Cette année, on aurait pu grossir de 30% environ si on avait eu la matière pour le faire. Ce n'est pas le cas. Donc on va grossir un petit peu, on l'espère, mais pas autant qu'on l'aurait voulu. L'an passé, _on a produit un peu plus de 6.000 véhicules en France_, 7000 au niveau du groupe. On devrait, on l'espère, se rapprocher au niveau groupe plutôt de 7.500, voire 8.000. Mais tout dépend de ce que Fiat, de Renault et Citroën vont nous livrer dans les prochaines semaines."