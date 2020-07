Roubaix : et si vous deveniez graffeur le temps d'un été ?

" C'est de la bombe bébé ". Cet été à Roubaix, cette phrase ne sera pas seulement l'une des " punchlines " de l'un des succès du groupe de rap NTM, mais le titre d'une des activités proposées par l'office du tourisme de la ville dans le cadre de son "guide de l'été", dont c'est la première édition.

Elle propose aux Roubaisiens mais aussi aux touristes qui le souhaitent d'acquérir un kit, pour faire de la " customisation " de bombe de peinture. " C'est ce que font beaucoup d'artistes ", affirme Mister Voul, le président des ateliers RemyCo. Le principe est simple : avec une bombe de peinture, on dessine sur une autre bombe, qui devient alors une oeuvre d'art à part entière.

Les oeuvres créés pourront être exposés à la fin de l'été

C'est en partenariat avec cette résidence d'artistes, située à quelques pas du musée de la Piscine, que la ville de Roubaix a eu l'idée de cette activité pour l'été. " Nous ne pouvions pas faire d'ateliers à cause de la crise sanitaire, donc nous avons dû trouver une autre idée ", explique Loïc Trinel, le directeur de l'office du tourisme de Roubaix. "Le street art est une thématique qui intéresse de plus en plus les habitants et les touristes. On souhaitait donc connecter les acteurs du territoire comme les atelier RemyCo et ce public ", ajoute Loïc Trinel.

Les ateliers RemyCo existent depuis 2019 près du musée de la Piscine à Roubaix © Radio France - Florent Vautier

A l'issue de l'été, une fois que les ateliers RemyCo seront à nouveau ouverts au public, les oeuvres réalisées par les artistes en herbe pourront y être exposées. Et qui sait, peut-être que le nouveau " street artiste " se trouve parmi ceux qui iront acheter un kit pour customiser leur bombe de peinture.