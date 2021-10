Rouen : dernières notes de musique pour l'orgue de l'abbatiale Saint-Ouen

Les dernières notes de musique de l'orgue Cavaillé-Coll ont retenti ce dimanche dans l'abbatiale Saint-Ouen à Rouen. Il va être bâché jusqu'en 2024. Trois ans durant lesquels il dormira sous une protection afin d'éviter que toute la poussière due aux travaux ne vienne le dégrader. "Ce n'est qu'un au revoir", sourit Henri Decaëns, le président de l'association de l'abbatiale Saint-Ouen.

"Un trésor rouennais et français"

"Quand on est dans un cadre comme celui-là, je trouve que ça résonne en nous d'une façon différente. C'est prenant. On a l'impression d'être transporté dans l'histoire. On n'oublie qu'il y a toute une partie de l'orgue qui est classée au patrimoine historique. C'est formidable. C'est un trésor qu'il faut savoir apprécier", raconte Linda à France Bleu Normandie. Comme elle, des centaines de visiteurs sont venus assister au dernier concert.

"C'est le plus bel instrument du monde, pas tant dans le visuel mais dans la partie technique et sonorité", explique Franck. "Il a des timbres uniques. C'est un instrument qui est resté intact depuis sa conception. Généralement les instruments sont remaniés au fur et à mesure du temps. Ici, c'est un chef-d'œuvre déjà reconnu comme tel lors de son inauguration en 1890 mais qui a été préservé et c'est très très rare en France", détaille-t-il.

L'orgue a été conçu par Aristide Cavaillé-Coll à la fin du XIXe siècle. "C'est un trésor rouennais et français, connu du monde entier", souligne Henri Decaëns, le président de l'association de l'abbatiale Saint-Ouen. "Ce que dégage cet orgue vous prend aux tripes", ajoute de son côté une spectatrice.