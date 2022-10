Rouen : la foire Saint-Romain face aux défis de l'inflation et de la sobriété énergétique

Depuis plusieurs années, la foire Saint-Romain doit faire face à l'actualité. Lubrizol en 2019, le covid-19 en 2020 et 2021 et cette année 2022 "c'est la crise de l'énergie", sourit Karl Morel, le représentant des forains de la foire. Elle ouvre ses portes ce vendredi à Rouen, rive droite, pour un mois. Et dans un contexte d'inflation et de crise de l'énergie, les forains ont dû s'adapter.

Pas d'augmentation des prix des manèges

"En tant que professionnel, on est sur le coup. On savait que le prix de l'énergie allait augmenter. Déjà tous les manèges sont passés à l'éclairage à LED", explique dans un premier temps le représentant des forains, Karl Morel. Même si la facture d'énergie ne va pas augmenter cette année car les forfaits ont été négociés il y a quelques mois, tout le monde doit prendre de nouvelles habitudes. "Entre chaque tour, les manèges vont être coupés. Avant lorsque l'on arrivait à la foire, les manèges étaient tous allumés. Maintenant ils ne le seront que quand il fera un peu sombre. On n'enverra plus des manèges avec un ou deux clients dedans", détaille-t-il.

Dans les allées de la foire, les forains prennent le pli. "J'ai 24 voitures mais je ne vais en mettre que 20 en circuit", raconte Jean-Pierre, qui gère des auto-tamponneuses. "Il faut que tout le monde joue le jeu", sourit-il. Le prix des manèges ne va pas augmenter, confirme Karl Morel à France Bleu Normandie.

En revanche, l'augmentation se fera ressentir dans l'assiette. Les restaurateurs sont confrontés à la hausse des matières premières, des fruits et légumes. "Par exemple, le pied de salade est passé de 1 euros à 1,25 euros. On a du mal à comprendre pourquoi", explique Peter Hector, gérant du restaurant "Feu de Bois". "Mais ce problème n'est pas lié à la foire Saint-Romain, c'est un problème dans tous les restaurants de France, et ça nous touche nous", conclut le restaurateur.