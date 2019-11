Rouen : la vie de Jeanne d'Arc, version Playmobil

Rouen, France

Pas facile d'intéresser vos enfants à l'histoire ? À l'Historial Jeanne d'Arc à Rouen, on innove pour attirer les plus jeunes, avec une exposition qui plaira aussi aux grands à partir de ce samedi 9 novembre : la vie de Jeanne d'Arc recréée en version Playmobil, de sa rencontre avec Dieu à la bataille d'Orléans, jusqu'à sa fin tragique.

Ce n'est pas compliqué de plier un Playmobil !

L'idée a germé dans le cerveau de Réjane Silighini, responsable du site : "On a choisi les scènes dont on est sûr historiquement et scientifiquement, son village natal à Domrémy, sa rencontre avec le roi à Chinon, la bataille d'Orléans, son procès et sa mort sur le bûcher."

Customiser un Playmobil

Le personnage de Jeanne d'Arc existe chez Playmobil. Il a fallu en customiser une petite dizaine dispersés dans les 7 saynètes réalisées. Jean-Philipe Broussin est dioramiste (c'est le nom officiel), c'est-à-dire créateur en chef de l'expo : "Jeanne d'Arc est représentée à genoux priant devant l'arbre à Domrémy, ce n'est pas compliqué de plier un Playmobil, le plastique se découpe facilement, sinon en les chauffant, on peut les modeler."

On lui a fondu les bras pour pouvoir les attacher au poteau !

Cette technique s'appelle la customisation ou la modification : "Par exemple, pour la Jeanne sur le bûcher, on lui a fondu les bras pour pouvoir les attacher au poteau du bûcher. Si elle était restée en position Playmobil, ça n'aurait pas été très réaliste !"

Les sept épisodes marquants de la vie de la pucelle d'Orléans, représentés sous forme de saynètes, ont été reconstitués à l'aide de plusieurs dizaines de caisses remplies de centaines de pièces.

La reconstitution en Playmobil du village de Domrémy © Radio France - Olivia Cohen

Des éléments anachroniques à découvrir

Il ne s'agit pas d'une reconstitution historique, plutôt une façon décalée de réviser ses connaissances sur Jeanne d'Arc, avec un livret chronologique conçus pour les enfants.

Petit plus : une chasse au trésor ! Des éléments anachroniques, telle une licorne ou des bidons d'essence, ont été disséminés tout au long des saynètes. C'est à vous de les retrouver.