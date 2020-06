Festival Normandie Impressionniste : un hommage à Claude Monet au Panorama XXL à Rouen

C’est dans un studio rectiligne, situé dans un quartier branché, à l’est de Berlin, que l’artiste Yadegar Asisi a peaufiné son œuvre, pendant plus d’un an, pour le festival Normandie Impressionniste. Mais contrairement à Claude Monet et aux peintres impressionnistes, l’artiste a réalisé sa toile principalement à partir de ses souvenirs. "J’ai utilisé les méthodes des impressionnistes, mais ce que j’ai fait, ils ne l’ont jamais fait. J’ai peint la cathédrale sans l’avoir sous les yeux, juste avec mes souvenirs. De même pour les ombres et la lumière", témoigne l’artiste allemand, face à sa toile.

Les Rouennais connaissent Yadegar Asisi. Il avait exposé sa fresque Rome 312 à l'ouverture du Panorama XXL en 2014, il donnera à découvrir son œuvre en 360 intitulée La Cathédrale de Monet dans la rotonde du Panorama situé sur les quais de Seine à l'occasion du festival Normandie Impressionniste à partir du 4 juillet 2020.

Une œuvre très réaliste

Il s’est également appuyé sur des photos datant du XIXe siècle, fournies par un historien rouennais, pour étayer sa peinture à l’huile. Une peinture qui a été numérisée puis imprimée pour former une immense fresque de 35 m de haut sur 100 m de long.

Détail de la fresque de l'artiste Yadegar Asisi. - @ asisi

L’œuvre aux teintes bleutées et jaune-orangées se révèle très réaliste. On reconnait facilement la façade et la flèche de la Cathédrale de Rouen, mais aussi certains édifices comme la Pharmacie du centre. Un bâtiment encore présent aujourd’hui. "J’ai mis beaucoup de détails, des centaines d’éléments et ils se répondent entre eux. J’ai même intégré des célèbres peintres issus de l’impressionnisme", précise l’artiste.

Monet et d’autres peintres célèbres dans la toile

Parmi eux, Camille Pissarro, Edouard Manet ainsi que d’autres artistes tel que Vincent Van Gogh. Tous se trouvent dans la partie basse du tableau, à droite de l’imposante cathédrale. Un clin d’œil à des peintres que Yadegar Asisi apprécie. "Si vous regardez bien je les ai placés dans la lumière pour qu’ils délivrent un message au monde", ajoute-t-il.

Mais Yadegar Asisi a surtout intégré l’instigateur du mouvement impressionniste dans sa fresque. L’artiste allemand qui rend hommage à Claude Monet, en s’inspirant de sa série de tableaux liée à la Cathédrale de Rouen, l’a peint. On aperçoit Monet, sur la gauche, à la fenêtre d’un bâtiment, qui pourrait être aujourd’hui celui de l’office du tourisme de Rouen. Pinceau à la main, il se trouve devant une toile, prêt à peindre sa cathédrale préférée.