Rouen : Lucas Salmona, le jeune tromboniste va-t-il remporter la finale de "Prodiges" sur France 2 ?

Les finalistes de l'émission Prodiges sur France 2 ont rendez-vous pour la finale ce jeudi. Trois finalistes par catégorie, chant, danse et instrument. Dans cette dernière, un jeune tromboniste rouennais Lucas Salmona sera face à un pianiste et une violoniste.

"Heureux de pouvoir jouer la finale"

"Contrairement à ce que l'on pense, je ne suis pas du tout stréssé par cette finale", confie d'emblée Lucas Salmona joint par France Bleu Normandie. "Je suis même très calme et très heureux de jouer cette finale car c'est ce que je voulais faire, jouer les deux morceaux que j'ai travaillés pendant ces vacances", poursuit-il.

Face à lui, le public et le jury composé de la danseuse étoile et chorégraphe Marie-Claude Pietragalla , de la soprano Julie Fuchs et du violoncelliste Gautier Capuçon. "Je ne sais pas sur quoi ils vont se baser pour nous noter", explique le joueur de trombone. "Mais j'ai répété avec mon professeur qui est mon père. Et un chef d'orchestre qui m'a appris à jouer avec orchestre et qui m'a donné des conseils", ajoute le jeune rouennais.

Il fait partie du conservatoire de Petit et Grand-Couronne, et celui de Rouen. "C'est grâce à un de mes professeurs de musique que je fais du trombone. J'ai eu cet éveil musical et j'ai jamais décroché", poursuit-il. "Je suis très heureux de faire cette finale de Prodiges", conclut Lucas Salmona.

S'il remporte la finale, il sera non seulement le premier tromboniste de l'émission mais aussi le premier tromboniste à remporter le concours.