Rouen : pas de panique si vous voyez des flammes, ça tourne !

Une adaptation de l'Opéra de Verdi sera tournée ce mercredi soir à Rouen. Une voiture sera brûlée pour les besoins du tournage. Des flammes et de la fumée pourront être vues vers le pont Flaubert entre 20h30 et 23h30. Les pompiers sont au courant et rappellent que leurs numéros, le 18 et le 112, doivent être utilisés en cas d'urgences seulement.

Cette adaptation sera projetée sur écran géant le 2 octobre prochain à 18 heures sur la place de la cathédrale.