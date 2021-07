Rouen sur mer fait le plein d'enfants avec le beau temps

Des dizaines de bambins courent sur la plateforme humide en criant. Des fontaines en forme d'éléphant, d'hippopotame ou de champignon les rafraîchissent. Jerrick et Jamissia, frère et soeur, trépignent d'impatience dans la queue. "Il fait trop trop chaud !", scandent-ils en cœur. "J'ai trop envie d'aller me baigner, je meurs de chaud !", reprend la cadette.

A la sortie de l'attraction, Rayane, 8 ans, tremblote de froid et d'excitation "Ça mouille beaucoup ! J'ai préféré me mettre à côté de l'hippopotame. Il y avait un petit jet d'eau et ça me faisait des massages sur le dos !"

Le bassin à pédalos et la nouvelle plateforme Aqualudique : deux lieux pour se rafraîchir © Radio France - Juliette Geay

Ça fait du bien de pouvoir venir à la plage juste à côté de la maison.

Quelques mètres plus loin, Imrane et ses deux frères font la course sur les pédalos...Sur la plage de sable il fait 29 degrés et Najwa, leur maman, les envie..."Ils s'éclatent depuis tout à l'heure ! Si je pouvais, je plongerais. Nous on s'est installé sur les transats, comme ça tout le monde profite. On voulait aller à la mer, mais c'était un peu trop tard, donc ça fait du bien de pouvoir venir juste à côté de la maison", s'enthousiasme cette Rouennaise.

Une nouvelle tyrolienne de 60 mètres

Les plus téméraires courent vers la tyrolienne : l'attraction préférée des enfants... Ils enfilent un baudrier, montent sur une échelle et quelques secondes plus tard... Maëlie, les cheveux tout blonds, est déjà en bas. "Quand c'est parti c'était trop cool ! C'était haut par rapport à moi, en plus je suis allée très vite." Elle se tâte à refaire un tour.

La tyrolienne, de 60 mètres de long, est l'attraction star de cette année © Radio France - Juliette Geay

"Il y a du monde mais pas beaucoup plus que d'habitude", détaille une animatrice de Rouen sur mer. Selon elle, les fortes chaleurs augmentent la fréquentation, mais beaucoup de Rouennais sont déjà partis en vacances. "On attend plus de monde en fin d'après-midi, vers 17h30", conclut-elle.

Rouen sur mer dure jusqu'au 8 août. Toute la programmation d'activités est disponible sur le site de la Ville.