Tony Parker en visite dans son ancien collège à Rouen

Tony Parker de retour dans son ancien collège à Rouen ce lundi 24 juin. L'ancien basketteur a rendu visite aux élèves avec une séance de questions-réponses et une petite leçon de basket.

Rouen, France

Quelle surprise ce lundi 24 juin pour les élèves de l'Institution Saint Jean-Baptiste-de-la-Salle à Rouen. Invités à se réunir dans la cour pour une animation autour des Jeux Olympiques de 2024, les collégiens ont vu Tony Parker arriver devant eux !

Accueilli comme une rock-star, l'ancien basketteur se prête au jeu des selfies et des autographes. "C'est complètement fou. On ne s'attendait pas à ça. Tony Parker c'est une légende", confie Merine, 14 ans, qui a fait dédicacer son t-shirt. Timothé, lui, a fait signer son maillot de l'équipe des San Antonio Spurs, floqué au nom de Tony Parker bien sûr : "C'est le maillot que je mets pour m'entraîner, là je ne vais plus pouvoir le laver, blague le jeune homme. J'ai regardé ses matches à la télé, mais je ne l'avais jamais vu en vrai."

Petit bain de foule avec les élèves... et leurs professeurs, qui voulaient tous une photo avec Tony Parker © Radio France - Théophile Pedrola

Des débuts au basket en Normandie

Pourtant, Tony Parker essaye de revenir souvent en Normandie, terre de son enfance. Sa première licence de basket, il l'a prise à Fécamp, en 1992. Il a également joué à Déville-lès-Rouen et à Mont-Saint-Aignan, où la salle porte d'ailleurs aujourd'hui son nom. Ecoutez sa réaction sur ce retour :

Tony Parker de retour en Normandie, sa réaction. Copier

Une pose devant l'ancien établissement de Tony Parker © Radio France - Théophile Pedrola

Après une séance de questions-réponses, Tony Parker s'est rendu au Kindarena avec une centaine d'élèves pour faire un peu de basket. Oppositions, concours de tirs, celui qui est désormais président du club de l'ASVEL donne ses conseils aux élèves, forcément un peu intimidés de tirer face à un quadruple champion NBA.

Exercices de tirs pour les collégiens face à Tony Parker © Radio France - Théophile Pedrola

Déjà jeune, on voyait qu'il avait des prédispositions." Christophe Maizeret, un surveillant qui l'a connu au collège.

Dans les tribunes, qui observe la scène, il y a Christophe Maizeret, surveillant au collège. Il était déjà en poste quand le petit Tony était scolarisé à Saint-Jean-Baptiste :