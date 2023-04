Route du Rhum 2022 : près de 1,5 millions de visiteurs à Saint-Malo, fréquentation record

Près de 1,5 millions de visiteurs se sont rendus à Saint-Malo sur le village de la 12è édition de la Route du Rhum dont le départ a été donné le mercredi 9 novembre 2022. C'est une fréquentation record révèle une étude d’impact socio-économique et touristique, commandée par la Ville de Saint-Malo, menée par le cabinet Ernst & Young et présentée ce jeudi 13 avril devant le conseil municipal de la ville. Il y avait eu 1.300.000 visiteurs pour l’édition 2018 et 800.000 personnes en 2014.

Une grande majorité de Bretons

65% des visiteurs sont venus de Bretagne en familles ou entre amis. 29% sont des passionnés de voile habitant dans le grand Ouest ou en Ile-de-France. L'édition 2022 restera celle de tous les records avec la présence de 138 skippers et d'un village dont le surface était de 40% plus grande que lors des départs précédents. La satisfaction du public est très forte puisqu'elle atteint globalement les 90%.

Des retombées économiques pour le pays malouin

L'impact économique pour le pays de Saint-Malo, pendant l'ouverture du village, se chiffre à 29,1 millions d'euros. Il a profité principalement à la restauration, l'hébergement, les transports et les commerces, notamment ceux de l'intra-muros. Selon Pôle-emploi Bretagne, 700 emplois en CDD ont été créés grâce au village départ. En terme d'images, c'est aussi positif avec plus de 60.000 publications dans les médias. Le report du départ du 6 au 9 novembre, en raison de la météo, ne semble pas avoir eu des conséquences majeures . 1,98 millions de téléspectateurs ont suivi le coup d'envoi de la course en solitaire devant leur petit écran, des chiffres comparables aux éditions précédentes.