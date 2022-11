Route du Rhum : comment se rendre au départ des bateaux mercredi ?

Cette fois-ci, c'est bon ! Le départ de la 12è édition de la Route du Rhum a lieu ce mercredi 9 novembre 2022 après avoir été décalé de trois jours à cause de la météo. 138 skippers vont partir à l'assaut de la Transat en solitaire mythique qui les emmène à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. A Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), où le village a été démonté en début de semaine, les bateaux quittent progressivement la cité corsaire. Le départ sera donné à 14h 15 au large de la pointe du Grouin à Cancale.

Des restrictions à la pointe du Grouin

L'accès du public à l'extrême pointe du Grouin sera interdite pour des raisons de sécurité mais aussi de protection de ce site sensible. La circulation des véhicules est autorisée uniquement dans un sens de circulation de 10h à 16h de Cancale vers Saint-Coulomb (RD 201 et RD 74).

Le stationnement de tout véhicule est interdit du lundi 7 novembre à 8h au mercredi 9 novembre 2022 à 16h sur la D201 de la Pointe du Grouin au carrefour D201/D74, Lieu-dit La Touesse, côté mer.

La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 50km/h de 10h à 16h, sur la D201 de La Guimorais au carrefour D201/D74, La Touesse_._

Une déviation est effective de 10h à 16h pour tous les véhicules. Cette déviation empruntera la D355 de Saint-Coulomb vers Cancale. Des restrictions de circulation sont mises en place aussi par les mairies de Cancale et de Saint-Coulomb.

Le cap Fréhel, Grand Site de France

Le cap Fréhel est l'un des hauts lieux du tourisme en Bretagne. Propriété du conservatoire du littoral, ce site écologiquement sensible est très protégé et est devenu Grand Site de France. La capacité d'accueil des visiteurs est limitée. Les autorités se réservent la possibilité de restreindre l'accès au Cap le 9 novembre, en cas de trop forte affluence et d’impact négatif sur le milieu naturel. Un balisage est mis en place pour les visiteurs. Les chiens seront interdits.

Stationnement réglementé

Pour se rendre au cap Fréhel, le stationnement des véhicules légers sera possible au camping municipal de Plévenon, ainsi que le long de l'axe ouest de la RD 34, permettant un accès piéton jusqu'au cap. Attention, les camping-cars ne seront pas autorisés à stationner sur cet axe routier, ni au camping municipal de Plévenon. Le camping municipal de Fréhel est ouvert à sa clientèle mais n’accueillera pas de visiteurs le 9 novembre. Le stationnement pour accéder aux navettes prévues pour les personnes à mobilité réduite (PMR) se fera sur l’esplanade du camping municipal de Fréhel. Départ vers le Cap Fréhel à partir de 10h et retour jusqu’à 18h Depuis le point d’arrêt PMR situé à proximité du Cap Fréhel, un itinéraire permettra de se rendre sur une plate-forme PMR dédiée sur la pointe du Cap Fréhel.

Chasse interdite

Le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris un arrêté réglementant l’usage des armes à feu. Ainsi, il est interdit de chasser sur la bande littorale située au nord de la route RD201, entre Saint-Malo et Cancale le jour du départ.

Il est demandé aux visiteurs des deux sites de repartir avec leurs déchets.