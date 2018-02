Sacrée "Prodige" devant la France entière il y a un mois et demi, la ligérienne Roxane était en concert à Feurs ce samedi, chez elle, avec ses proches sur scène, une manière de se protéger et de continuer à progresser.

Feurs, France

Elle a gagné le concours Prodige le 30 décembre dernier au soir devant les caméras de France 2. La jeune chanteuse forézienne Roxane était en concert ce samedi, chez elle, à Feurs. La salle du Théatre du Forum était pleine, environ 300 personnes ont pu assister au spectacle.

300 personnes, ce n'est pas énorme à coté des 3,5 millions de téléspectateurs qui ont vu Roxane à la télévision il y a un mois et demi, mais c'est la bonne manière de débuter sa carrière selon la jeune prodige : "Pour moi c'est un moyen de rencontrer les gens qui m'ont vu à la télé et de pouvoir apprendre à gérer un peu plus mont trac et développer ma voix sur scène, c'est très important pour plus tard. _Je ne suis pas encore chanteuse_, je travaille ma voix, c'est un petit début, mais je préfère me préserver, une voix lyrique ne se développe pas en un jour."

Le concert s'appelle "BELLES NOTES" avec donc au chant Roxane, au piano son papa Pascal et à la lecture de lettres, sa professeure Sandrine Roussillon. Car ce spectacle mêle lecture, musique et chant. Sur l'affiche, c'est "Roxane, la gagnante de l'émission Prodige" qui était mise en avant. Sandrine Roussillon, sa professeure de Français qui partage la scène avec elle, confesse même avoir eu peur "que les gens viennent pour voir Roxane et qu'ils soient déçus" parce que la professeure est aussi très présente. "Finalement, le bilan est positif parce que Roxane est extrêmement mûre, elle est très brillante, mais elle sait qu'elle a encore un vraie marge de progression" se réjouit-elle.

Roxane, son papa et sa professeure se produisent à nouveau au théâtre du Forum de Feurs ce dimanche à 15 heures. Tarifs : Adulte : 10 €, Enfant : 7 €, Etudiant : 7 € (lycéen).